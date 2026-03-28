Víctor Muñoz pide sitio en el Mundial: el debut soñado que le da la razón a De la Fuente para suplir el vacío de Nico Williams

No es precisamente Osasuna el mayor escaparate del mundo del fútbol. En un panorama en el que la competencia es cada vez más feroz y los grandes clubes lo acaparan todo, hacerse un hueco en la élite llegando desde uno de los denominados equipos pequeños se convierte casi en misión imposible.

Por suerte, de vez en cuando todavía siguen apareciendo protagonistas que son capaces de tirar la puerta abajo. El caso de Víctor Muñoz así lo atestigua, si bien es cierto que para que estos milagros se produzcan tiene que haber una doble implicación. Una, la del jugador que llama la atención. Otra, la del seleccionador dispuesto a hacer la apuesta arriesgada.

Con Luis de la Fuente esto siempre resulta más sencillo. No le dolieron prendas en incluir a Muñoz entre los 27 elegidos para este parón internacional sin Finalissima. Y lo que es más chocante aún, a las puertas del próximo Mundial, pero con el entrenador riojano estas cosas fluyen con facilidad.

El año pasado jugaba en 1ª RFEF.

Hoy debuta con gol en la selección.



Se llama Víctor Muñoz, ha tirado la puerta abajo y quiere estar en el Mundial.



¡Marca el tercero la @SEFutbol! #SelecciónRTVE



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Víctor Muñoz vistió por primera vez en su carrera la camiseta de la Selección y el debut no le pudo ir mejor. En sus mejores sueños se dibujaba un estreno con gol incluido, y a veces las cosas que se imaginan se convierten en realidad.

El de Osasuna se mostró al mundo entero y de pasó mandó un serio aviso. Le han dado la oportunidad y quiere aprovecharla. Dispuestos a cumplir sueños, en este trabajo contrarreloj seguro que también se ha llegado a imaginar en la convocatoria definitiva del próximo Mundial.

El mejor debut posible

Luis de la Fuente no se tomó el partido como una pachanga amistosa. Aunque de puertas para fuera pudiera parecerlo, había mucho en juego y el técnico riojano quería ultimar la preparación para el Mundial. No es que vaya sobrado de fechas para eso.

Por ello tiene más mérito si cabe que Víctor Muñoz encontrara un hueco para debutar con España. Entre tanta competencia no salió de inicio como era esperado, pero sí que aguardó pacientemente a la segunda parte, con la victoria ya encarrilada, para disfrutar de sus primeros minutos.

Víctor Muñoz celebrando su gol ante Serbia con España. EFE

Pasado el primer cuarto de hora de la segunda mitad Luis de la Fuente vio que era el momento adecuado para dar entrada al puñal de Osasuna. Quitó a Oyarzabal del césped, el autor de los dos goles que campeaban hasta el momento en el marcador, y como por arte de magia el donostiarra le entregó el testigo goleador.

Nueve minutos. Eso fue lo que necesitó apenas Víctor Muñoz para marcar su primer gol como futbolista de la Selección. Muchos lo buscan durante años y nunca lo encuentran, pero él entró al campo tocado por una varita mágica.

Mucho tiene que agradecerle a Ferran Torres. El jugador del Barça tiró un gran desmarque para abrir el hueco y, con una gran maniobra, cedió el balón de tacón para la llegada de Víctor Muñoz desde segunda línea.

El de Osasuna entró por el carril central anticipándose a todos los defensas fruto de su velocidad, y con una gran calidad y tranquilidad ejecutó una definición de categoría. Exterior de la pierna derecha para anotar con un disparo raso ante la salida de Milinkovic-Savic.

Un sitio en el Mundial

Víctor Muñoz está siendo una de las revelaciones de La Liga. Su temporada en Osasuna no está pasando ni mucho menos desapercibida para Luis de la Fuente. Una vez más, el seleccionador ha demostrado tener ojo y valentía.

A sus 22 años, el futbolista formado en la cantera del Real Madrid ha explotado al más alto nivel en Primera División. Seis goles y cinco asistencias son números, pero Víctor Muñoz es mucho más que eso.

Su explosividad le convierte en un auténtico dolor de cabeza para cualquier defensa que tenga la misión de pararlo. Su velocidad obliga a cualquiera a exprimirse al máximo para aguantar su ritmo. Muñoz es un incordio constante, un futbolista infatigable que no para de intentarlo una y otra vez.

Víctor Muñoz, durante la entrevista con EL ESPAÑOL Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Sus características y rendimiento han llamado la atención de Luis de la Fuente, y su irrupción con España hace que su llamada a la puerta sea más real si cabe.

Entrar en los elegidos que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para disputar el Mundial está muy caro, pero ya no parece imposible que Víctor Muñoz pueda estar entre ellos.

Ya no es solo su rendimiento, es también la delicada situación que viene arrastrando esta temporada Nico Williams. El delantero del Athletic sigue acusando sus problemas de pubalgia y su año dista mucho de ser el mejor para llegar en un buen momento al Mundial.

🎙️ "Víctor Muñoz es muy humilde. Sabe que acaba de llegar y tiene que trabajar".



➡️ "Ha realizado un gran partido, con detalles que hemos visto todos. Ha encajado muy bien en el grupo y esto es vital para nosotros".



🗣️ Luis de la Fuente.#VamosEspaña pic.twitter.com/bDyuuzLaVA — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 27, 2026

Es cierto que fue el mejor socio de Lamine en la pasada Eurocopa, pero los problemas físicos están mermando su rendimiento en el peor año posible. Además, la ausencia de un '9' indiscutible y la versatilidad del ataque de España amplían las opciones para la entrada de jugadores como Víctor Muñoz.

Por el momento, el de Osasuna ya ha levantado la mano en cuanto le han dado la oportunidad de hacerlo.