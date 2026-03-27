Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal: "Cuando mi hijo se levanta, hace flexiones. No ha mostrado ni su 20%"

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, volvió a pronunciarse en un directo de Instagram sobre su hijo y todo lo que ha conseguido a pesar de su corta trayectoria. Algo que ya ha hecho en otras ocasiones en sus redes sociales.

Es habitual ver una historia, un comentario o una publicación de Mounir cuando su hijo marca en un partido o hace una gran jugada. Y es que el padre es el primer fan del jugador del FC Barcelona.

Tanto es así que tiene un mural de Lamine en su casa, a la vista de todos y que no oculta en sus publicaciones. Un fanatismo que ya le ha provocado ciertos problemas tanto a nivel mediático como en lo físico.

Lo más grave fue el apuñalamiento que sufrió en agosto de 2024, que le obligó a ser hospitalizado pero sin un gran riesgo vital. En esta nueva ocasión, Mounir no entró en grandes polémicas pero sí volvió a ensalzar la figura de su hijo.

Comentó cómo es la rutina matinal de Lamine, sin pensar en temas mentales que le pueden hacer no centrarse en su vida profesional y todo lo que eso conlleva: "Cuando se levanta, hace flexiones".

Lamine Yamal y su padre Mounir Nasraoui celebrando la victoria en la Eurocopa en julio de 2024 Instagram

Además, dejó claro que Lamine tiene un gran futuro por delante y va a lograr grandes cosas, pese a haber conseguido ya varios títulos a nivel colectivo: "No ha mostrado ni el 20% de sus cualidades".

Uno de los problemas que tiene el futbolista del Barça son las comparaciones. Querer llegar a lo que han conseguido jugadores como Messi, Ronaldo o Neymar puede suponer un inconveniente para Lamine.

Mounir quiso zanjar esa polémica y dijo: "Yo no he comparado a mi hijo con nadie, yo le comparo con él mismo para que sea mejor de lo que es. A Lamine no le hace falta compararse con nadie".

Unas declaraciones que no pasan desapercibidas pero que se realizan sin la intención de entrar en polémicas que puedan perjudicar a él o a su hijo. Dejando claro que él no ha tenido nada que ver con las comparaciones a su hijo.

Aunque es cierto que va a ser algo habitual para Lamine. Que a sus 18 años sea comparado con los mejores jugadores de la historia del fútbol habla muy bien de él y de las grandes actuaciones que ya ha dejado.