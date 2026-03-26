Juan Mata, el futbolista español de 37 años que es socio inversor en la MLS, tiene acciones en la F1 y dona el 1% de su sueldo

Juan Mata compagina el tramo final de su carrera deportiva con una agenda empresarial y social cada vez más amplia, que lo ha convertido en uno de los futbolistas en activo con un perfil inversor y filantrópico más definidos.

Desde Australia, donde sigue jugando al fútbol, el burgalés diversifica su patrimonio entre el negocio del deporte en distintos continentes y un compromiso estable con causas sociales a través de una ONG que canaliza el 1% de su salario.

A sus 37 años, Juan Mata continúa en activo y lo hace en la A-League australiana, donde milita en el Melbourne Victory como centrocampista ofensivo. El club anunció su incorporación para la temporada 2025-26, subrayando la experiencia y el liderazgo que aporta un jugador campeón del mundo con España y con una carrera de élite en Valencia, Chelsea, Manchester United, Galatasaray o Vissel Kobe.

Se trata de su segunda etapa en Australia tras su paso previo por Western Sydney Wanderers, lo que confirma que el internacional español ha elegido el país oceánico para prolongar su vínculo con el balón mientras desarrolla sus negocios.

Más allá del césped, una de las grandes apuestas de Mata es su entrada en el negocio del fútbol estadounidense. El español se ha unido al grupo de propietarios de San Diego FC, la nueva franquicia de la MLS que debutará como equipo de expansión.

Juan Mata, accionista de la escudería Alpine.

De este modo, se convierte en el primer futbolista internacional en activo con participación en la propiedad de un club de la liga norteamericana, siguiendo la senda marcada en su día por David Beckham, aunque en su caso ya retirado cuando entró en la estructura de Inter Miami.

Mata ha explicado que le sedujo especialmente la conexión del proyecto con Right to Dream, una academia de desarrollo de talento con fuerte componente social, y el potencial de crecimiento tanto del fútbol en Estados Unidos como de la ciudad de San Diego.

Su presencia en el accionariado le permite influir en la cultura del club y al mismo tiempo consolidar un pie en un mercado estratégico a medio y largo plazo.

Accionista de Alpine

El futbolista no se limita al negocio del fútbol. En el mundo del motor, Mata forma parte del grupo de inversión Otro Capital, que en 2023 adquirió el 24% del capital de Alpine Racing Ltd, la estructura de Fórmula 1 y competiciones asociadas de la marca francesa.

Esa participación lo sitúa en un selecto grupo de deportistas y figuras públicas que han apostado por la escudería, entre los que se encuentran nombres como Patrick Mahomes, Trent Alexander-Arnold o el actor Ryan Reynolds.

Con esta operación, Mata vincula su imagen y su dinero a un sector en el que los derechos audiovisuales, el marketing global y la tecnología de alto rendimiento abren vías de rentabilidad más allá del fútbol.

Se trata de un movimiento que encaja con la tendencia de grandes atletas que diversifican su patrimonio en propiedades deportivas y activos vinculados al entretenimiento.

El 1% para Common Goal

El cuarto pilar de la actividad de Mata es su compromiso social. En 2017, aún en el Manchester United, se convirtió en el rostro visible de Common Goal, iniciativa que promueve la donación de un 1% del salario de futbolistas y profesionales del fútbol a proyectos solidarios en todo el mundo.

El español no solo anunció públicamente que destinaría ese 1% de sus ingresos, sino que animó a otros jugadores y entrenadores a seguir su ejemplo, con el objetivo de crear una suerte de "once inicial" de referentes comprometidos y, con el tiempo, implicar a toda la industria.

Common Goal está impulsada junto a la organización streetfootballworld y canaliza fondos hacia programas que utilizan el fútbol como herramienta para luchar contra la desigualdad y apoyar a comunidades vulnerables en decenas de países.

El propio Mata ha resumido en varias ocasiones la filosofía de la iniciativa: trasladar al terreno social la idea de trabajo en equipo que rige en el campo, para que una pequeña parte de salarios millonarios tenga un impacto colectivo significativo.