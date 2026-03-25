Mbappé zanja la polémica sobre su lesión de rodilla: "Si estoy bien es por mi club. Es falso que se equivocaran en el examen"

Kylian Mbappé ya está recuperado de su lesión de rodilla, aunque aún no está al 100%. El Real Madrid le ha querido cuidar y no ha tomado ningún riesgo ante el Manchester City y el Atlético de Madrid. 21 minutos jugó ante el conjunto inglés por los 26 que disputó ante los rojiblancos.

El francés se lesionó el pasado 7 de diciembre en el partido contra el Celta de Vigo. Se hizo daño en la rodilla izquierda, pero los médicos estudiaron las imágenes de una resonancia de la derecha, según adelantó el periodista galo Daniel Riolo.

Un diagnóstico equivocado de los servicios médicos del Real Madrid agravó la lesión de rodilla de Mbappé y retrasó su recuperación, aseguró el comunicador de RMC. No obstante, la realidad es muy distinta y así lo ha querido dejar claro el propio futbolista en la rueda de prensa previa al partido ante Brasil.

Cómo tiene la rodilla

Nunca he sido alguien -ni como persona ni como jugador- que viva con arrepentimientos. Yo miro al presente y al futuro inmediato. Ahora mismo me siento bien, especialmente de las rodillas, que es algo importante para mí. En parte también es gracias a mi club, que ha cuidado bien de mi estado físico. Estoy muy contento de estar aquí, disponible y en plenas condiciones.

Yo estoy listo para jugar, para ser titular si hace falta. Pero al final será el entrenador quien decida.

El supuesto fallo del Real Madrid

La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa. Quizá yo tenga algo de responsabilidad indirecta, porque cuando no comunicas, se generan rumores, es parte del juego. Con el club siempre hemos tenido una comunicación bastante clara.

Estamos en un momento clave de la temporada y yo quería que el equipo siguiera ganando partidos mientras no estaba, y lo ha hecho, lo cual es muy positivo. Cuando me lesioné a principios de enero, no estaba disponible y muchos pensaban que yo era la única solución del club, pero no es así.

Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Kylian Mbappé al banquillo en la alineación del derbi de LaLiga

Estado físico

¿Cuántos minutos jugaré mañana? Yo estoy listo para jugar, para ser titular si hace falta. Pero al final será el entrenador quien decida.

El partido ante Brasil

No va a ser un amistoso cualquiera, es un partido de Mundial. Va a ser duro. Es un equipo que juega con mucha intensidad, con buenos jugadores. Noruega lleva mucho tiempo esperando volver a un Mundial, así que van a salir con todo.

Todos conocemos lo que representa Brasil en la historia del fútbol de selecciones, es el país que más ha marcado este deporte. Tienen cinco estrellas en el escudo. Siempre es un reto enfrentarse a ellos y van a competir por el título. Para nosotros es un desafío muy bonito y tenemos muchas ganas de jugar mañana. Será un partido del que sacar conclusiones, pero sobre todo tenemos que darlo todo.

El sucesor de Deschamps

No le conozco (risas). Me enteré de lo que dijo el presidente estando en un evento. Luego, dentro del vestuario no se ha hablado del tema. Pero es un debate que volverá a salir.

Relación con Dembelé

Nos aporta muchísimo, es un jugador extraordinario. Es una gran noticia que esté con nosotros. Estamos convencidos de que va a ser muy importante para el equipo. Si rinde como lo hace en su club, tendremos muchas opciones de ganar.

La estrella del Mundial

Aquí desde luego no soy un desconocido, ya lo he notado con lo difícil que fue salir del hotel (risas). Es una cultura distinta a la nuestra y también es interesante aprender de todo eso. Pero sinceramente, ser la estrella del Mundial no es algo que me preocupe: eso no te da títulos.

El sueño del Mundial

Ganar un Mundial como capitán es algo extremadamente difícil, algo muy poco habitual. Con el paso del tiempo entiendes mejor lo que significan estas cosas. Hay que centrarse en el presente y ser consciente de la importancia de cada competición. Sería increíble ganarlo, para mí, para los jugadores, para todos los franceses… y también para vosotros, los periodistas.