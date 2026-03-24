La chaqueta de 3.900 euros que lució Álvaro Arbeloa durante el derbi: totalmente de azul marino y con piel de becerro

Álvaro Arbeloa ganó el derbi del pasado domingo y con esta victoria ya ha logrado vencer a tres grandes entrenadores como Pep Guardiola, Mourinho y Diego Pablo Simeone. El técnico se está labrando un nombre y lo está haciendo con victorias.

Ya son cinco partidos seguidos ganando del Real Madrid, la mejor racha desde que está el español en el banquillo. Que sigue vivo en la pelea por La Liga contra el FC Barcelona y está en los cuartos de final de la Champions.

Muchos dudaron del rendimiento que podía dar Arbeloa pero este está demostrando sus capacidades y encima lo está logrando con un estilo propio. En el partido contra el Atlético de Madrid, el español lució una chaqueta que ha atrapado el interés en el mundo de la moda.

La prenda en cuestión está valorada en 3.900 euros y se trata de una joya de la firma francesa Louis Vuitton. Es una reinterpretación de lujo de las clásicas chaquetas universitarias americanas.

Una chaqueta que deja a la vista la personalidad que tiene el entrenador, poco convencional, ya que no es habitual ver a los entrenadores sin ropa deportiva o sin el traje. Además, los técnicos suelen tener muchos fetiches y no cambian las cosas si ven que les trae suerte.

Arbeloa da instrucciones a sus jugadores. REUTERS

Y pese al cambio de vestuario, el Real Madrid está en su mejor momento de la temporada, dejando las dudas atrás y sumando la incorporación al equipo de jugadores claves como Mbappé o Bellingham, que vuelven de sus respectivas lesiones.

Pero, pese a las bajas tan significativas, Arbeloa ha tirado de cantera y ha provocado que varios jugadores debuten en el primer equipo y destaquen, como es el caso de Tiago Pitarch. Canteranos que han aumentado la competitividad entre jugadores y han subido el nivel de la plantilla.

Aunque cada partido de La Liga es una final para los blancos, que no se pueden permitir perder ningún partido, y en Champions le espera el Bayern de Múnich, la ilusión ha vuelto a los aficionados del Real Madrid, que sueñan con ganar todos los títulos en los que sigue vivo el equipo.

Y una gran parte de que haya vuelto la esperanza en el madridismo la tiene Arbeloa, que ha revertido una situación peligrosa a una deseada.