Ni Morella ni Valldemossa: el pueblo medieval donde nació Joan García con un canal de 26 km y 7.000 habitantes

Cuando Joan García atajó su primer balón en Primera División, muy pocos sabían pronunciar el nombre de su pueblo. Hoy, Sallent de Llobregat -un municipio del Bages con apenas 7.030 habitantes- suena en los estadios de media Europa. Pero este rincón de la Cataluña Central lleva siglos acumulando historia sin necesidad de ningún portero del Barça.

La historia de Sallent arranca, como mínimo, en el año 975, cuando aparece documentado por primera vez su castillo. La villa fue creciendo a la sombra de esa fortaleza y de la iglesia parroquial, con un casco antiguo que todavía conserva calles estrechas, la Casa Gran de estilo gótico y una rotonda románica de Sant Sebastià considerada la mayor de Cataluña.

No hace falta ir a Morella (Castellón) ni a Valldemosa (Mallorca) para encontrar arquitectura medieval con carácter: basta con tomar la C-16 hacia el norte desde Barcelona y detenerse antes de llegar a Manresa.

El municipio está partido en dos por el río Llobregat, que aquí recibe también las aguas del Gavarresa. Ese emplazamiento en confluencia de ríos fue clave para su desarrollo histórico: primero como punto de molinos, luego como centro textil y, en el siglo XX, como epicentro de la minería de potasa, que disparó su demografía y dejó en el paisaje chimeneas y naves industriales reconvertidas.

A menos de un kilómetro del núcleo urbano discurre La Séquia, la obra de ingeniería hidráulica medieval más importante de Cataluña. Construida entre 1339 y 1384, este canal de 26 kilómetros capta las aguas del Llobregat a la altura de Balsareny y las transporta hasta Manresa con apenas 10 metros de desnivel total.

Joan García, durante un partido del FC Barcelona Europa Press

Para salvar ese trayecto prácticamente llano, los constructores del siglo XIV levantaron 31 acueductos y excavaron varias minas subterráneas. Hoy, siete siglos después, La Séquia sigue en funcionamiento y abastece de agua potable a 20 poblaciones de la comarca.

Su construcción no estuvo exenta de drama. El obispo de Vic prohibió el paso del canal por tierras del obispado en el término de Sallent y llegó a excomulgar a promotores y constructores.

Joan García no es el primer sallentino en saltar a la fama. El 23 de diciembre de 1807 nació aquí Antonio María Claret, fundador de los Misioneros Claretianos y hoy canonizado por la Iglesia Católica.

Su casa natal funciona como museo y centro de peregrinación, y un monumento inaugurado en 1906 lo recuerda en el centro del municipio. Pocas localidades de 7.000 habitantes pueden presumir de haber dado al mundo tanto un santo como un portero del FC Barcelona.

Su familia sigue viviendo en el centro de Sallent, a pocos metros de la Plaça Catalunya. "Tiene un trato muy amable con la gente de aquí", repiten los vecinos. Esa sencillez, dicen en el pueblo, también viene de serie en Sallent: un lugar medieval, industrial y santo que llevaba siglos esperando su momento de fama.