Ya es oficial: llega la segunda camiseta de la selección española para el Mundial 2026

Adidas ha desvelado la que será la segunda equipación de la selección española en el Mundial 2026. La marca alemana ha decidido apostar esta vez por una paleta más contenida y cargada de simbolismo cultural, convirtiendo la indumentaria en un homenaje a la historia literaria de España.

El diseño toma como base un tono blanco roto, similar al color del papel envejecido de un libro antiguo. Sobre esa base, se despliega un entramado gráfico en color pirita inspirado en los dibujos, trazos e ilustraciones propias de los manuscritos y libros clásicos de la tradición española.

La intención de la marca alemana es clara: llevar el peso cultural del país al mayor escaparate del fútbol mundial. "Un intrincado patrón en color pirita, inspirado en los dibujos y grafismos de los libros y manuscritos clásicos, puntúa una base en blanco roto que evoca el color de una página", explicó Adidas.

Segunda equipación de la selección española para el Mundial 2026. ADIDAS

Los detalles de la prenda refuerzan esa carga identitaria. Las mangas y el cuello incorporan acabados en dorado y burdeos, aportando contraste y elegancia. En la parte trasera del cuello figura la inscripción "ESPAÑA", con especial protagonismo para la icónica letra Ñ, convertida en un símbolo del idioma y de la herencia cultural hispana.

Desde el punto de vista técnico, la camiseta incorpora la tecnología Climacool+, presente en todas las equipaciones de visitante que Adidas ha diseñado para el torneo. Completan el conjunto pantalón corto y medias en color granate con detalles dorados.

También destaca el regreso del logotipo trébol de Adidas al pecho derecho, ausente en una Copa del Mundo desde hace 36 años y que aparece ahora junto al escudo de la Federación Española de Fútbol.

Esta segunda equipación no llega sola: forma parte de una colección global en la que Adidas ha presentado las camisetas de visitante de 25 selecciones en un acto celebrado en Los Ángeles.

Argentina, Alemania, México o Brasil son algunas de las selecciones que también han renovado su vestuario para la cita mundialista, aunque para Alemania será la última equipación bajo el patrocinio de la marca de las tres bandas, antes de su salto a Nike en 2027.

En cuanto a España, la nueva camiseta ya tiene fecha de estreno: los de Luis de la Fuente la lucirán por primera vez el próximo 27 de marzo en el amistoso ante Serbia.

Lamine Yamal aparece como el principal modelo en las imágenes oficiales del lanzamiento, luciendo el número 19 sobre ese blanco roto que desde hoy ya forma parte de la historia de la Selección.