Joan García, principal novedad en la última convocatoria de la selección española antes del Mundial 2026

Luis de la Fuente anunció la convocatoria para los próximos partidos de la selección española de preparación al Mundial 2026. Una lista que debía ser para la Finalissima contra Argentina, pero que finalmente será para los amistosos ante Serbia del 27 de marzo ante Egipto el día 31.

Este parón internacional será el último antes de la cita mundialista que arranca el próximo 11 de junio. En él, el seleccionador español podrá hacer pruebas y experemientos para empezar a dilucidar el que será su bloque para el intento de la conquista de la segunda estrella.

De la Fuente presenta una lista continuista, pero con las novedades de Joan García, Mosquera, Barrenetxea, Carlos Soler y Víctor Muñoz. Se lleva cuatro porteros y apuntala los extremos con dos caras nuevas que están haciendo un gran año en Real Sociedad y Osasuna.

🚨 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 | Esta es la lista de jugadores para los partidos contra Serbia y Egipto.



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En cuanto a las ausencias, destaca la de Carvajal. El lateral del Real Madrid no está teniendo mucho protagonismo a las órdenes de Arbeloa tras su grave lesión y su presencia en la Copa del Mundo parece cada vez más complicada.

Tampoco aparecen nombres como Marc Pubill o Marco Asensio, dos futbolistas que venían llamando con fuerza a las puertas de la Selección con sus actuaciones en el Atlético de Madrid y Fenerbahçe.

A estos hay que sumarles nombres de plena confianza para Luis de la Fuente como Fabián, Mikel Merino y Nico Williams, todos ellos capitales hace dos veranos en la conquista de la Eurocopa. Las lesiones les están privando de tener continuidad, pero el riojano les esperará hasta el último día.

En total, 27 jugadores podrían tener la oportunidad de ganarse un puesto en la cita mundialista durante los encuentros frente a Serbia y Egipto. La RFEF tuvo que cerrar con rapidez dos compromisos tras la cancelación de la Finalissima contra Argentina y serán los balcánicos y los africanos quienes se vean las caras con la campeona de Europa.

Ambos encuentros se disputarán en suelo español. El primero en el estadio de La Cerámica el 27 de marzo y el segundo en el RCDE Stadium de Barcelona el 31.