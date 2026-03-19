Los equipos españoles vuelan hacia los cuartos de final: la épica del Celta, la remontada del Betis y el sueño del Rayo

El fútbol español está de moda en las competiciones europeas. La vuelta de los octavos de final de la Champions League, la Europa League y la Conference ha confirmado esta tendencia. Hasta seis equipos ha conseguido 'meter' LaLiga en las rondas finales y todos ellos aspiran a los títulos.

La primera alegría de la jornada la dio el Celta al eliminar al Olympique de Lyon. Tras el 1-1 de la ida, los de Claudio Giráldez asaltaron el Groupama Stadium y dejaron fuera a uno de los máximos favoritos a ganar la Europa League. El mejor equipo de la fase liga hincó la rodilla ante el poderío de un equipo celeste que quiere seguir dando guerra.

El Celta alcanzó por cuarta vez en su historia su techo en una competición europea, los cuartos de final. El Marsella en 1999, el Lens en 2000 y el Barcelona en 2001 frenaron en la Copa de la UEFA la progresión de un club que después de eliminar al Lyon, tendrá la oportunidad de hacer historia en la siguiente ronda: si elimina al Friburgo, accederá por primera vez a las semifinales.

Fue Javi Rueda quien agitó la eliminatoria en el Parc Olympique Lyonnais. El 1-1 de ida era un resultado peligroso, pero el Celta firmó un gran partido para acabar con uno de los favoritos. Javi Rueda se encargó de agitar al equipo de Claudio Giráldez. Primero, provocó un penalti aparentemente claro de Tagliafico que el árbitro no pitó.

Después, recibió una fea entrada de Niakhaté que dejó al Lyon con un hombre menos en el minuto 20. Y, finalmente, en la segunda parte, con el Celta volcado a por la victoria, abrió el camino hacia la clasificación tras rematar un centro desde el costado izquierdo de Hugo Álvarez.

Fue el premio para un equipo que fue mejor y que sentenció en el tiempo añadido con el gol de Jutglà. El Lyon hincó la rodilla, Endrick jugó y fue sustituido sin influencia alguna en el partido el Celta estará en los cuartos de final.

La gran remontada del Betis

l Betis ha hecho historia esta noche en La Cartuja. Por primera vez en sus casi 120 años se ha clasificado para los cuartos de final de la UEFA Europa League. Y no lo ha hecho de cualquier manera, nada de eso.

Se ha metido entre los ocho equipos que pelearán por el título pasando por encima del Panathinaikos. Los de Pellegrini han remontado el 1-0 de la ida a lo grande, goleando con un contundente 4-0 al conjunto griego para seguir soñando con repetir final continental un año después de disputar la de la Conference.

Los jugadores del Betis celebran la clasificación a los cuartos de final. Reuters

Mandó de principio a fin, supo cuándo acelerar y cuándo controlar el juego, y a diferencia de lo ocurrido en el Olímpico de Atenas, dominó las áreas. Apenas sufrió en defensa y arriba mostró su talento y su pegada.

Cuatro golazos para dar otro paso en la pelea por un título y por el pasaporte a la Champions. El Braga será su próximo rival en el camino.

El sueño del Rayo continúa

El Rayo jugará por segunda vez en su historia los cuartos de final de una competición europea. Esta vez será en la Conference League, tras sufrir más de lo previsto ante el Samsunspor (0-1). El 1-3 del partido de ida fue renta suficiente, pero estuvo cerca de no serlo.

Las paradas de Kocuk bajaron la persiana al cuadro vallecano y Ndiaye, mediada la segunda parte, asustó a Vallecas, que terminó pidiendo la hora... pero celebrando. El AEK, siguiente escollo.

Los de íñigo Pérez se medirán al tercer clasificado de la fase anterior, con el primer choque en Vallecas y el segundo en Grecia. El equipo heleno ha jugado 18 veces contra rivales españoles en competición continental, con tan solo dos triunfos.

El ganador de esta serie se enfrentará después en semifinales al equipo que siga adelante entre el Mainz alemán y el Estrasburgo francés.