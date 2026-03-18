La RFEF da la bienvenida a Movistar como nuevo socio patrocinador de la selección española de fútbol

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Telefónica han firmado un nuevo acuerdo por el cual la compañía tecnológica se convierte en patrocinador oficial de la selección española de fútbol hasta el año 2030.

A través de esta alianza, Movistar -marca comercial de Telefónica- ejercerá como operador de telecomunicaciones oficial de los combinados nacionales masculino, femenino, sub-21 y de categorías inferiores.

Con esta colaboración, Telefónica se une a la familia de la RFEF en una etapa marcada por el crecimiento institucional y por la búsqueda de asociaciones con grandes referentes empresariales españoles.

📶 La RFEF da la bienvenida a @Telefonica como nuevo socio patrocinador de la @SEFutbol, la @SEFutbolFem y #NuestraBase.



🤝 El acuerdo entre la @rfef y la empresa de telecomunicaciones se extenderá hasta diciembre de 2030.



ℹ️ Toda la información: https://t.co/NRxYSZPkGz pic.twitter.com/kFHZwheAB3 — RFEF (@rfef) March 18, 2026

Bajo la presidencia de Rafael Louzán, la Federación busca vincular el fútbol nacional a marcas que sean símbolo de innovación, éxito y proyección internacional, valores que encarna la multinacional española.

El acuerdo acompañará a las Selecciones en un ciclo deportivo lleno de grandes citas: el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México; el Mundial femenino de Brasil 2027, donde España defenderá su título de campeona; la Eurocopa de 2028; y el Mundial 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

Rafael Louzán valoró la alianza como "una excelente noticia que une a una empresa líder con la institución que representa al fútbol español", subrayando que esta unión refuerza la imagen internacional del deporte nacional en un momento de estabilidad y éxitos, con ambas selecciones absolutas en el número uno del ranking FIFA.

Por su parte, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, destacó que "el fútbol de la Selección Española representa uno de esos grandes momentos compartidos que queremos acompañar hasta 2030", reafirmando así el compromiso de la compañía con los contenidos digitales y con el apoyo al talento español.

El convenio también abrirá la puerta a nuevos proyectos e iniciativas que integren tecnología, entretenimiento y deporte, con el objetivo de conectar a millones de aficionados en experiencias digitales únicas.