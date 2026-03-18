Ya es oficial: Rafa Yuste toma el control del Barça hasta el 1 de julio y se detalla cómo 'convivirá' con Joan Laporta

El Barça ha hecho oficial el marco de poder que regirá en el club hasta el próximo 1 de julio, una vez proclamado Joan Laporta como ganador de las elecciones presidenciales pero antes de que su nueva junta tome posesión efectiva.

Será Rafael Yuste, actual presidente de la Comisión Gestora y máximo responsable del Consejo de Administración, quien siga al mando del gobierno corporativo del club en este periodo transitorio, que se prolongará hasta el 30 de junio de 2026, con Laporta aún a la espera de asumir plenamente el control.

El comunicado del club deja claro que, hasta esa fecha, la autoridad formal seguirá en manos del órgano presidido por Yuste, con Josep Cubells como vicepresidente.

Este Consejo de Administración conservará de manera exclusiva todas las competencias clave: representación institucional del Barça frente a organismos y terceros, firma de contratos y documentos, y adopción de decisiones que afecten al día a día y al futuro inmediato de la entidad.

En la práctica, cualquier movimiento relevante -desde operaciones económicas hasta acuerdos estratégicos- deberá seguir pasando por el despacho de la actual junta.

La convivencia con el equipo de Laporta se articulará bajo un modelo de presencia, pero sin poder ejecutivo. El texto especifica que las reuniones del órgano de gobierno seguirán siendo patrimonio exclusivo de la actual Junta Directiva, aunque se abre la puerta a invitar a miembros de la nueva junta a esas sesiones para que puedan opinar sobre asuntos concretos.

Sus aportaciones, eso sí, no tendrán carácter vinculante. Es una fórmula que permite a Laporta y a su núcleo duro empezar a influir y a conocer los dossiers calientes, sin desdibujar el marco estatutario ni la responsabilidad legal de la junta saliente.

Laporta, junto a Rafa Yuste EFE

En el plano institucional y mediático también se marcan límites. Los futuros directivos podrán asistir como invitados a actos deportivos y protocolarios del club y a eventos de terceros, siempre bajo las pautas marcadas por el departamento de Protocolo.

Pero no podrán representar formalmente al Barça ni actuar en su nombre sin la presencia de algún miembro del actual Consejo. Además, el club recuerda que cualquier mensaje público relacionado con la entidad debe canalizarse a través de los canales oficiales, coordinados por el departamento de Comunicación, una forma de evitar discursos paralelos en plena transición.

El comunicado también refuerza el papel de Josep Cubells, que asumirá un perfil institucional más visible, coordinado con Rafael Yuste. El objetivo declarado es "fortalecer las actividades institucionales" y que el tránsito hacia la nueva junta se desarrolle sin sobresaltos.

Paralelamente, el club detalla un reparto muy preciso de áreas estratégicas hasta el relevo definitivo: Francesc Pujol queda al frente del equipo de baloncesto; Joan Solé coordinará el resto de secciones profesionales, salvo el fútbol femenino, que dependerá de Ángel Riudalbas, quien además se hará cargo del área financiera; Josep-Ignasi Macià será el responsable del Área Social y de todo lo relativo a los socios; y Alfons Castro ejercerá como tesorero, con el control de la gestión financiera y el seguimiento presupuestario.

Con este esquema, el Barça busca proyectar una imagen de continuidad y control interno en un momento especialmente sensible, con retos económicos, deportivos y judiciales sobre la mesa.

La entidad cierra así cualquier interpretación sobre un 'doble poder' inmediato: Laporta ya es el presidente electo y empieza a tener presencia en la vida del club, pero, hasta el 1 de julio, la firma y la responsabilidad siguen recayendo en Rafa Yuste y en la junta que ha pilotado el Barça en los últimos meses.