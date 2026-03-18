300 euros de precio y un estilo de leñador: la camisa de cuadros que Pep Guardiola lució contra el Real Madrid

Pep Guardiola, vestido con una camisa de cuadros de la marca Giglio, durante el partido contra el Real Madrid EFE

Pep Guardiola no solo movió piezas en el once ante el Real Madrid: también rompió su propio 'código de vestuario'.

En lugar del traje entallado que se ha convertido casi en uniforme en sus grandes noches europeas, el técnico del Manchester City apareció en la banda con una camisa de cuadros amplia, por fuera del pantalón, que terminó siendo tan comentada como el 1-2 del marcador.

La imagen impactaba porque chocaba con la estampa clásica del entrenador catalán: americana ajustada, jersey fino, pantalón perfectamente cortado.

Frente al Madrid, en cambio, eligió un patrón de cuadros de aire campestre, con una silueta claramente sobredimensionada y un punto descuidado buscado, más propio de un fin de semana en la montaña que de unos octavos de Champions.

Ese contraste entre escenario y vestimenta fue gasolina para redes sociales, que no tardaron en convertir la prenda en carne de meme.

Más allá del juego y de la sorna, la camisa tiene detrás todo un relato de moda. No se trata de una pieza anónima, sino de un diseño de la firma escandinava Our Legacy, integrado en su colección de otoño-invierno 2024.

La prenda está a la venta en la tienda italiana Giglio por unos 290 euros, lo que sitúa este supuesto giro 'informal' en la misma órbita de precio que muchas prendas de sastrería de lujo.

La camisa de la marca Giglio que llevó Guardiola y cuesta casi 300 euros

Guardiola, en realidad, no renuncia al universo premium: lo desplaza hacia un lenguaje más relajado, cercano al streetwear y al imaginario workwear.

La construcción de la camisa explica el efecto visual que generó en la banda. El tejido es de algodón, con un cuadro marcado y un corte pensado para que la prenda caiga suelta: hombros caídos, volumen generoso en el torso, bajo curvado que gana protagonismo precisamente cuando se lleva por fuera del pantalón.

Todo ello, sumado al cuello clásico y al abotonado frontal convencional, crea una mezcla curiosa entre camisa de toda la vida y prenda deliberadamente sobredimensionada, muy en la línea de las tendencias actuales de moda masculina.

En términos de narrativa, el mensaje es potente. Durante años, el Guardiola de Champions se ha asociado a la imagen del técnico-directivo, pulcro, casi corporativo.

El cambio a una camisa de cuadros que podría asociarse a la estética de montaña o al estilo 'leñador' introduce otro registro: el de un entrenador que se permite jugar también con su imagen, que rebaja la solemnidad del traje sin renunciar al sello de marca.

El precio y la firma hablan de diseño cuidado; la forma de llevarla, de una voluntad de romper el molde.

Que una prenda así se convierta en protagonista de la conversación en una noche de Champions dice mucho de cómo han cambiado los códigos del fútbol moderno. Los banquillos ya no solo se leen en clave táctica, también en clave estética.

Y Guardiola, que siempre ha entendido el poder del detalle, parece haber encontrado en esta camisa de cuadros un nuevo recurso para alimentar el relato que le rodea, incluso en una derrota.