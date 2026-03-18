El Barça atropella al Newcastle en una segunda parte brillante y obtiene el billete a los cuartos de la final de la Champions

El Newcastle aguantó el intercambio de golpes en la primera mitad, pero los de Flick brillaron tras el descanso con cuatro goles que sentenciaron la eliminatoria. Ya esperan al Atlético o al Tottenham.

Barcelona

Newcastle

El Barça no contempló, aceptó el golpe a golpe. Siempre fiel a su estilo. Y arrasó al Newcastle (7-2) en una segunda parte excelsa para sellar el pase a los cuartos de final de la Champions. Allí espera ya al Atlético de Madrid o al Tottenham. [Narración y estadísticas del partido].

Fue una tarde redonda. Una exhibición coral liderada por un Raphinha omnipresente, partícipe en cinco goles, y secundado por un Lewandowski reencontrado con el gol, la voracidad de Fermín López y un nuevo ramillete de trucos de magia de Lamine Yamal.

Los ingleses aguantaron 45 minutos. Aguantaron el asalto y se pegaron un tiro en el pie con un penalti en la última acción de la primera mitad. Un jarro de agua fría que les pasó factura tras el descanso y donde fueron un títere en manos de un Barça que olió la sangre y no dudó en ir a morder.

Lewandowski celebra uno de sus goles contra el Newcastle. REUTERS

La eliminatoria fue un fiel reflejo de lo que es este Barça. Un equipo muy frágil en defensa (encadena 13 partidos consecutivos en Champions encajando gol), pero con una pegada al alcance de muy pocos equipos de Europa. Si es que existe alguno.

Montaña rusa

Cambió el escenario. St James' Park dejó paso al Camp Nou, pero lo que no varió fue el ritmo trepidante que acabó con cinco goles en apenas 45 minutos. Un vendaval ofensivo al que ayudaron las imprecisiones en defensa. Un ida y vuelta permanente con una lluvia de golpes propio de un asalto de dos púgiles difíciles de tumbar.

Y es que el Barça tuvo que golpear hasta en tres ocasiones para marcharse por delante al túnel de vestuarios. El Newcastle, con una fe ciega en su planteamiento, respondió a cada embestida de los azulgranas. Sin embargo, su plan les expuso al riesgo y, en el 'toma y daca', acabaron pagando.

No tardó en abrir la lata el Barça. Apenas seis minutos. Un balón de Lamine hacia Fermín que acabó con la 16ª asistencia del curso para el canterano y el cuarto gol de Raphinha en apenas cuatro días. Controló el brasileño en el interior del área y la puso pegada al palo lejos del alcance de Ramsdale.

Raphinha celebra su gol contra el Newcastle. REUTERS

Parecía dar un paso hacia adelante el cuadro de Flick, pero no tardaron los británicos en igualar la contienda. Fue en el 15' con un centro de Hall desde el perfil izquierdo que superó a la defensa adelantada del Barça y que acabó en los pies de Elanga, quien la cruzó ante la salida de Joan García.

Dos minutos después Marc Bernal devolvió la alegría a la parroquia culé al embocar desde el área pequeña un buen pase de cabeza de Gerard Martín. Sin embargo, Elanga volvió a sorprender en el 28' apareciendo libre de marca en el segundo palo tras una nueva jugada por el perfil izquierdo.

Elanga anota su segundo gol contra el Barça. REUTERS

Fueron los mejores minutos del Newcastle que consiguió dominar e inquietar la portería de Joan García en el último cuarto de hora. Se mascaba el 2-3, pero lo que acabó llegando fue el 3-2 en la última acción del primer tiempo.

Trippier, en acción torpe, cometió un claro penalti sobre Raphinha pitado por el VAR, y fue Lamine quien asumió la responsabilidad y mandó el cuero al fondo de la red. Eligió su lado derecho, Ramsdale adivinó sus intenciones, pero no pudo evitar el gol a pesar de rozar el balón con la yema de los dedos.

Exhibición

No le sentó bien el paso por los vestuarios al Newcastle que se deshizo como un azucarillo a merced de un Barça inspiradísimo que aumentó más si cabe las revoluciones y mandó definitivamente a la lona a los británicos con 45 minutos para enmarcar.

De hecho, le bastaron 15 minutos a los de Flick para asestar tres golpes directos al mentón que sellaron su pase a los cuartos de final. Fermín puso tierra de por medio en el 52' tras un gran pase de Raphinha; Lewandowski hizo la manita cabeceando un córner tenso del brasileño y el polaco firmó el set tras un pase preciso de Lamine al espacio.

Lamine Yamal celebra su gol contra el Newcastle. REUTERS

Fue un huracán el equipo de Flick que no levantó el pie del acelerador y siguió buscando incesante la portería de Ramsdale. Las 'Urracas', con la confianza por los suelos, siguieron encadenando errores y provocando más goles del cuadro azulgrana.

El séptimo llegó en el 72. De nuevo Raphinha, la indiscutible figura del partido. El brasileño aprovechó un mal cambio de orientación de Willock para firmar su doblete y prolongar la fiesta azulgrana. Y también la agonía inglesa.

Ahí murió el choque. El Camp Nou se convirtió en una fiesta y su equipo accedió a los cuartos de final por la puerta grande. Ahí se verán las caras con el Atleti o el Tottenham. De una posible venganza de las semis de Copa o un nuevo duelo contra un equipo inglés. Sea quien sea, la ilusión es máxima en el club de la Ciudad Condal.