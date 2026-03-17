Rodri no renuncia a ser el siguiente galáctico del Madrid: del paso atrás en el Bernabéu a la remontada en Mánchester

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Hay noches en el fútbol que pesan más de lo que marca el resultado. La del pasado 10 de marzo en el Santiago Bernabéu fue una de ellas para Rodri Hernández.

El centrocampista madrileño del Manchester City, Balón de Oro 2024 y referencia indiscutible de Pep Guardiola durante años, aterrizó en el estadio que podría ser su casa la próxima temporada y se marchó con una derrota por 3-0 y con los silbidos de la afición que, paradójicamente, más debería desearle.

El Bernabéu le pitó durante la presentación de los equipos, todavía con el eco de algunas de sus declaraciones tras la gala del Balón de Oro resonando en la memoria del madridismo. Una noche para olvidar que, sin embargo, no cierra ninguna puerta sino que las mantiene entornadas de cara al verano.

La ida de los octavos de final reveló a un City en horas muy bajas. Guardiola apostó por un sistema ofensivo que le dejó a Rodri como único pivote real, completamente desguarnecido ante la presión y el ritmo del Madrid.

El madrileño no pudo controlar los centros del campo como suele, los espacios se le abrieron demasiado pronto, y la noche de Federico Valverde -hat trick incluido- terminó de dibujar un escenario casi imposible para la vuelta.

Aquel partido supuso, en términos de imagen y narrativa, un paso atrás evidente para los intereses de Rodri en caso de querer dar el salto al Bernabéu en unos meses. En el fútbol, como en la política, las imágenes hablan.

Y sin embargo, el propio centrocampista fue de los primeros en no darse por vencido. "Esto de la Champions es a ida y vuelta. Queda el partido de vuelta y vamos a analizar y ajustar lo que hicimos mal. Hay que meter el balón y marcar goles", afirmó con firmeza ante los medios después del partido.

Rodri Hernández, en acción durante el Real Madrid - Manchester City de Champions League Europa Press

Pocas horas antes del duelo de este martes en el Etihad, el mensaje no variaba: "Debemos estar más acertados contra el Real Madrid. Tenemos el juego y la capacidad de generar". Son las palabras de alguien que, independientemente de lo que le depare el mercado de verano, no ha capitulado.

Esa misma semana, Rodri abrió de par en par otra puerta: la de su futuro. El madrileño evitó cerrar la posibilidad de abandonar el Manchester City al término de la temporada. "Ahora no voy a responder a eso. Al final, yo creo que ahora es un momento para pensar en lo que tenemos ahora como equipo en esta temporada. Luego ya veremos", respondió con una calculada ambigüedad.

En Inglaterra se dice que Rodri ya habría comunicado a Guardiola y al director deportivo Hugo Viana su intención de no renovar -acaba contrato en 2027- y de explorar un nuevo proyecto una vez cumpla los 30 años.

El Real Madrid tendría vía libre para lanzarse a por él, en una operación que podría rondar los 50 millones de euros, muy por debajo de su valor real de mercado, dado que su contrato expira en 2027 y el City no querrá perderle a coste cero un año después.

El Madrid no lo ve claro

En Valdebebas, sin embargo, el entusiasmo se modera con cautela. El perfil de Rodri gusta mucho en los despachos -es el tipo de pivote total con inteligencia posicional y liderazgo que necesita el equipo desde la salida de Toni Kroos-, pero su caso rompe con la política habitual del club: en 2026 cumplirá 30 años, no llega libre y carga con una grave lesión de rodilla que le apartó casi toda una temporada.

Rodri Hernández, rodeado de jugadores del Real Madrid Reuters

No es un 'no' rotundo. No se tomará una decisión definitiva hasta ver cómo rinde Rodri en el Mundial de este verano. Si supera ese examen físico y deportivo con nota, la operación podría prosperar. Si no, hay otras opciones sobre la mesa.

Las alternativas no son sencillas. Vitinha, el cerebro del PSG, tiene 25 años y generaría una operación sin los riesgos físicos de Rodri, pero el club parisino pide en torno a 100 millones de euros, una cifra que los blancos consideran alta, y el propio portugués ha enfriado públicamente los rumores descartando en marzo cualquier salida inminente.

Enzo Fernández, campeón del mundo con Argentina y capitán del Chelsea, es otro nombre que lleva años sonando y que incluso ha admitido que su sueño es vestir de blanco, pero el club londinense no baja de 120 millones, una cifra que Florentino Pérez no considera razonable para el perfil del jugador.

Una remontada milagrosa

En ese contexto, una posible remontada del City en el Etihad este martes 17 de marzo funciona como una variable más en la ecuación. Los de Pep necesita cuatro goles y sellar la portería para dar la vuelta a la eliminatoria en los 90 minutos; tres y ninguno en contra para que haya prórroga.

Un escenario casi milagroso sobre el papel, pero el fútbol está lleno de ellos. Y si Rodri lidera esa noche la remontada más inesperada de la temporada, si es quien pone al City a las puertas del cuarto de final, la narrativa cambia por completo.

No solo para la eliminatoria, sino para su futuro: sería la mejor campaña de márketing que podría hacer ante el equipo que aspira a conquistar. Porque en el Bernabéu, como él mismo sabe, las imágenes importan. Y esta podría ser la imagen que lo cambie todo.