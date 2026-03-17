Confirmado por el Real Madrid: Courtois fue sustituido al descanso contra el Manchester City por una sobrecarga

Thibaut Courtois agradece el apoyo a la afición del Real Madrid tras un partido de Champions. Reuters

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Salieron los jugadores del Real Madrid al terreno de juego y la noticia saltó cuando sobre él no estaba Thibaut Courtois. La realización inmediatamente mostró a Lunin ultimando su puesta a punto para saltar al terreno de juego. Las alarmas, por un momento, se encendieron.

El belga se echó las manos al aductor en el minuto 26 después de repeler un disparo de Haaland. El portero ya venía tocado del calentamiento previo al partido y en esa acción volvió a sentir el dolor.

No quiso arriesgar en ningún momento Álvaro Arbeloa y decidió que su portero no fuera de la partida en la segunda parte. Minutos después se confirmó la noticia: Courtois sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.

Lunin se prepara para entrar al terreno de juego al descanso. Reuters

La situación del belga queda ahora pendiente de evolución y de posibles pruebas médicas que determinen el alcance exacto de las molestias.

De forma obligada, Lunin fue el primer cambio del Real Madrid. El ucraniano volvía al Etihad, el estadio en el que ya hizo un partisano en 2024, para lograr el pase a semifinales de la Champions con el Madrid, deteniendo dos penaltis en la tanda final.

Courtois había sido protagonista en la primera parte con varias paradas milagrosas. La primera a Doku en el minuto 2 y un minuto después a Cherki. El belga se mostró como un muro infranqueable y Haaland fue otro de los jugadores del Manchester City que lo sufrió.

El portero del Real Madrid evitó el 1-0 con un paradón a un remate a bocajarro del noruego y en la contra, Vinicius estuvo muy cerca de hacer el 0-2. Solo el 'cyborg' en el 40' fue capaz de derribar el muro al rematar mordido el balón que le puso Doku.