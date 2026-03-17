Confirmado por Laporta: Hansi Flick seguirá en el Barça hasta 2028 y se anunciará junto a una renovación sorpresa

Joan Laporta y Hansi Flick, antes de votar en las elecciones para elegir al nuevo presidente del Barcelona EFE

Hansi Flick renovará como técnico del Barça por dos temporadas más y se anunciará en breve, tal y como ha revelado este martes Laporta.

Joan Laporta no ha tardado ni dos días en enviar el primer mensaje de su nuevo mandato.

Reelegido el pasado domingo con más del 68% de los votos frente a Víctor Font, el presidente blaugrana concedió sus primeras entrevistas al día siguiente y dejó claro dónde están sus prioridades: blindar el proyecto técnico que ha devuelto al FC Barcelona a la élite europea.

"A Flick lo queremos renovar y él está a favor", afirmó Laporta en los micrófonos de RAC 1 y Catalunya Ràdio. "Me gustaría que Flick siguiera todo este mandato. Lo veo posible porque está a gusto y tiene energía".

La declaración no es menor: si el presidente cumple su deseo, el técnico alemán estaría en el banquillo azulgrana hasta 2031, aunque en la práctica el primer objetivo es ampliar su contrato, que actualmente expira en junio de 2027 tras la renovación firmada el pasado mayo, hasta al menos 2028.

Flick llegó al Barça en el verano de 2024 con un contrato hasta 2026 y lo amplió por una temporada más tras conquistar La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa en su primer curso.

Joan Laporta y Hansi Flick estrechan la mano FCB

El técnico alemán ha sido siempre partidario de los contratos cortos, renovando año a año para mantener la tensión competitiva y la libertad de decisión que siempre ha defendido como principio profesional.

Ahora, con Laporta reforzado en las urnas y un vestuario que acudió en masa a votar por su continuidad, el escenario para una extensión de contrato más larga es el más favorable desde su llegada.

Deco, también renovado

Pero Flick no será la única noticia. Laporta anunció que junto a la del entrenador se hará pública "en breve" la renovación de Deco como director deportivo.

El excentrocampista brasileño ha sido pieza clave en la reconstrucción del proyecto deportivo blaugrana y forma, según el propio presidente, "un gran tándem con el entrenador".

Ambas renovaciones se anunciarán de forma conjunta, según adelantó Laporta, lo que añade un componente de puesta en escena institucional a un momento que el club quiere aprovechar para proyectar estabilidad y ambición de cara a los próximos años.

El propio Laporta matizó que, hasta el 1 de julio, fecha en que tomará posesión oficial del cargo, no le corresponde a él ejecutar estas decisiones contractuales. Será Rafa Yuste, presidente en funciones, quien cierre los acuerdos formalmente junto a Deco.

Pero el mensaje político ya está lanzado: el eje Laporta-Deco-Flick, el mismo que ha llevado al Barça a liderar La Liga y a pelear por la Champions, seguirá intacto. Para el barcelonismo, esa es la mejor noticia posible después de semanas de campaña electoral que desviaron la atención del fútbol hacia el palco.