Robert Moreno, exseleccionador español: "Me encantaría poder solucionar las cosas con Luis Enrique"

Robert Moreno habló en 'El camino de Mario', el podcast del exjugador del Atlético de Madrid, Mario Suárez. En esta entrevista el exseleccionador español estuvo comentando todo lo sucedido con Luis Enrique y de todas sus experiencias como entrenador.

El 19 de junio de 2019 Robert Moreno asume el cargo de primer entrenador de la Selección, sustituyendo a Luis Enrique, que se vio obligado a alejarse de los banquillos por un tiempo por problemas familiares.

En ese momento el catalán era el segundo del asturiano y se generó un gran revuelo mediático que acabó con el enfrentamiento de ambos protagonistas. Todo ello por una situación que el propio entrenador definió como: "Un tsunami que no me esperaba y que nadie está preparado para llevar".

Robert habló de cómo fue el momento de coger el testigo como seleccionador: "Yo no quería, me quedé impactado. Yo no daba un paso sin consultarlo con Luis. Dije que creía que no era lo correcto".

Sin embargo, el catalán se enfocó en la petición de dos personas que le convencieron a tomar esa decisión: "Rubiales me dijo que tenía que ser yo el seleccionador porque era la única forma de que en el futuro haya la posibilidad de que Luis Enrique pueda volver. Molina también me dijo que debía coger a la Selección".

Su relación con Luis Enrique

Cuando llegó el momento de tomar la decisión, el exseleccionador no pudo hablar con su compañero: "En aquel momento no podía hablar con Luis Enrique, solo el psicólogo". Todo ello por la situación familiar que estaba viviendo el asturiano en aquel momento.

Pero, cuando pudo hablar con él, estaba visiblemente enfadado con el catalán y con una decisión ya tomada: "Fui a su casa después del fallecimiento de su hija y le dije que lo que había dicho públicamente lo iba a cumplir. Me dijo que ya no contaba conmigo, que no volvería a entrenar jamás con él".

Robert Moreno y Luis Enrique en el banquillo de la Selección.

El propio entrenador comentó cómo vivió toda la situación: "Se me intentó presentar como un ogro, como alguien que quería quedarse a toda costa. Miro atrás y sé que volvería a hacer lo mismo, a pesar de que no lo hice todo bien".

La relación en el futuro con el asturiano no parece que se solucione a corto plazo aunque, Robert Moreno quiera lo contrario: "A mí me encantaría poder solucionar las cosas con Luis Enrique. Yo perdí dos amigos [refiriéndose también a Rafel Pol, otro de los asistentes]".

Su etapa actual

Robert Moreno entrenó a grandes equipos después de su paso en la Selección como es el Monaco o el Granada. Y actualmente está sin entrenar tras sentarse en el banquillo del equipo ruso PFC Sochi.

El catalán habló de su etapa en el país soviético: "Para mí no es un fracaso ir a Rusia, lo es no entrenar. Cayeron drones y mataron a dos personas en Sochi, al lado del hotel donde estábamos durmiendo".

También comentó como fue tomar la decisión de irse a entrenar tan lejos: "Al principio me negué, pero hablé con Xavi Pascual y me convenció. Acepté la oferta, pero mi familia no pudo irse conmigo".

A sus 48 años Robert Moreno ha tenido una carrera en el banquillo con grandes controversias, pero pese a estar ahora sin equipo, consiguió salir de todas ellas y continuar entrenando. Aunque no siempre fue fácil, como él mismo reconoció: "He estado varias veces a punto de dejar de ser entrenador".