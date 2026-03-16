Ya es oficial: Mbappé y Bellingham entran en la convocatoria del Real Madrid contra el Manchester City

Mbappé y Bellingham entran en la convocatoria del Real Madrid contra el Manchester City. El club blanco ha facilitado la lista de Álvaro Arbeloa para la vuelta de los octavos de final de la Champions League con la presencia de sus dos grandes referencias ofensivas tras sus recientes problemas físicos.

Ambos quedaron fuera en la ida y en varios partidos de Liga por sus lesiones, por lo que su regreso llega en el momento clave, con el equipo defendiendo la renta obtenida en el primer duelo del cruce.

En la portería, el técnico convoca a Courtois, Lunin y el canterano Fran González, sin novedades respecto a las últimas listas.

La defensa la forman Carvajal, Alaba, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen, Diego Aguado y Mario Rivas, una combinación de titulares habituales y jóvenes del filial que ya vienen entrando en dinámica de primer equipo.

La acumulación de partidos y las bajas en determinadas posiciones han obligado al cuerpo técnico a tirar de cantera durante toda la temporada, algo que se refleja en la presencia de varios defensas formados en Valdebebas.

En el centro del campo, Arbeloa se lleva a Bellingham, Camavinga, Valverde y Tchouameni, a los que se suman Arda Güler y los canteranos Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago.

La vuelta de Bellingham, ausente por problemas en el hombro y sobrecargas musculares en las últimas semanas, refuerza una línea clave en escenarios de exigencia como el Etihad.

Bellingham, dolorido tras lesionarse contra el Rayo Vallecano EFE

El internacional inglés ha completado la fase final de su recuperación con trabajo específico y control de cargas, y el cuerpo técnico considera que está en condiciones de competir, aunque su minutaje quedará a expensas de cómo se desarrolle el partido.

La gestión de Mbappé

En la delantera figuran Vini Jr., Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono. La gran novedad es la presencia del francés, que sufrió un esguince de rodilla y ha seguido un tratamiento conservador, sin pasar por el quirófano, con el objetivo de llegar a este tramo decisivo de la temporada.

El club y los servicios médicos han priorizado la evolución día a día, con fases de readaptación progresiva en Valdebebas, y las últimas pruebas han permitido darle el visto bueno para entrar en la convocatoria.

Mbappé, antes de un partido del Real Madrid Europa Press

Como en el caso de Bellingham, su participación efectiva se gestionará en función de las sensaciones y del contexto del encuentro, teniendo también en cuenta la proximidad del Mundial de 2026.

La cita en Mánchester llega con el Real Madrid con ventaja en la eliminatoria tras el resultado de la ida, pero con pleno respeto al potencial del equipo de Pep Guardiola, que ha convertido el Etihad en uno de los campos más determinantes de la Champions en los últimos años.

Se trata de uno de los grandes cruces de estos octavos, tanto por el historial reciente entre ambos como por el cartel de jugadores sobre el césped.

En este contexto, la inclusión de Mbappé y Bellingham en la lista supone un refuerzo deportivo y anímico evidente para el Real Madrid, que viajará a Inglaterra con prácticamente todo su arsenal ofensivo disponible para cerrar el pase a los cuartos de final.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen, Diego Aguado y Mario Rivas.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago.

Delanteros: Vini Jr., Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.