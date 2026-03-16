Los momentazos de Joan Laporta en Luz de Gas: puro, himno a todo trapo y champán para todos en la celebración

Joan Laporta ganó de forma aplastante las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. La victoria clara sobre Víctor Font -68,18% de los votos frente al 29,78% de su rival- desató la euforia en el reelegido presidente y, como es casi tradición, la noche de celebración fue larga en la afamada discoteca Luz de Gas.

La fiesta comenzó, sin embargo, mucho antes. Nada más conocer los primeros sondeos que le daban como claro favorito para ganar las elecciones, la locura se apoderó del presidente y de todo su equipo.

Se pudo ver a Joan Laporta rodeado de toda su gente todavía en el Camp Nou sacando todo su repertorio de baile. Unas imágenes que fueron captadas por todas las cámaras y que enseguida se convirtieron en símbolo de las elecciones a través de las redes sociales.

3:15am llega el president Laporta a Luz de Gas



Celebra que será presidente del Barça hasta 2031 pic.twitter.com/qzOm2imdOv — Víctor Navarro (@victor_nahe) March 16, 2026

A Luz de Gas

Aquello fue tan sólo el preludio de una noche que se iba a alargar. De sobra es conocido que a Joan Laporta le gusta festejar por todo lo alto los grandes éxitos, y su nueva reelección como presidente del Barça así lo merecía.

A eso de las 3:15 horas de la madrugada el presidente llegó a Luz de Gas. Esta discoteca de Barcelona se ha convertido prácticamente en su segunda casa, el lugar de culto en el que celebrar los triunfos.

Su irrupción ya fue significativa. Lleno de energía después de un día agotador, Laporta llegó con los ánimos por todo lo alto y fue recibido con el himno del Fútbol Club Barcelona a todo volumen.

😅🍾🚬 El momentazo de Laporta en Luz de Gas: descorcha el champán y canta el himno del Barça con un puro y una copa.



📹 Una imagen de @DavidIbanez5. pic.twitter.com/2NRqaK5vKG — ElDesmarque (@eldesmarque) March 16, 2026

El presidente, entregado a la causa, fue un auténtico ídolo de masas. Con los brazos en el aire y a grito de "Barça, Barça", dio paso al siguiente capítulo.

La noche fue avanzando y Joan Laporta no bajó el ritmo de celebración. Se le pudo ver fumando un puro en plena discoteca con una copa en la mano. Todo ello, mientras seguía rodeado de gente por los cuatro costados al son del himno del Barça.

Los retos de Joan Laporta en el Barça

En ese éxtasis, al presidente llegaron a ponerle un micrófono cerca y no dudó en gritar el himno para que todos los presentes lo escucharan.

Después, consciente de que seguía siendo el centro de atención, agarró una botella de champán y la descorchó ante la atenta mirada de decenas de personas. Agitó la botella, dio unos saltos y empapó a los asistentes, cómplices de la celebración.