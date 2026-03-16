Guardiola cambia de estrategia: da el día libre a sus jugadores antes del Madrid y lo fía todo a un milagroso precedente

Pep Guardiola ha tomado una decisión tan llamativa como premeditada en la víspera del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid, este martes en el Etihad Stadium.

El técnico catalán ha dado el día libre a su plantilla en la jornada previa al choque, apostando por el descanso y la descarga mental como arma frente a la montaña que tiene por delante: remontar un 0-3 para salvar la eliminatoria.

La medida no es completamente nueva en el universo Guardiola. Hace meses, cuando el Manchester City se medía al Borussia Dortmund en la fase de liga de la Champions League, el entrenador ya optó por suprimir el entrenamiento previo al partido en lugar de hacer sesión al uso, una decisión que entonces también sorprendió por inédita en la competición europea.

El resultado le dio la razón: el City arrolló al conjunto alemán con un contundente 4-1, con goles de Phil Foden -por duplicado-, Erling Haaland y Rayan Cherki.

Ese precedente es al que ahora se aferra Guardiola, convencido de que la frescura física y mental puede valer más que una sesión táctica adicional cuando el equipo llega con el agua al cuello.

El contexto que rodea al City de cara a este martes no facilita las cosas. Guardiola lleva semanas quejándose públicamente de un calendario que considera injusto, especialmente por la programación tardía del partido ante el West Ham el sábado previo, que dejó al equipo con apenas 72 horas de recuperación antes del duelo europeo.

A las bajas confirmadas de Mateo Kovacic y Joško Gvardiol, se añade la incógnita de Erling Haaland, que se cayó de la convocatoria ante el Leeds en las jornadas previas por una molestia menor, aunque todo apunta a que estará disponible.

Haaland, abatido durante un instante del partido contra el Real Madrid Reuters

Pese a las dificultades, el técnico no renuncia a la remontada y lo ha dejado claro en cada aparición ante los medios. "No se han apostado muchos dólares del banco a que remontaremos, así que ya veremos el martes", declaró Guardiola antes del partido liguero ante el West Ham, en un tono que mezcla desafío y resignación ante quienes ya le dan por eliminado.

Para el de Sampedor, el resultado del Bernabéu no cierra la eliminatoria sino que la complica, y recuerda que el Etihad tiene historia propia en las noches europeas.

El City necesita cuatro goles sin encajar ninguno para pasar en el tiempo reglamentario, o tres si luego gana en la prórroga.

Un escenario casi imposible sobre el papel, pero Guardiola no predica la rendición. Más bien al contrario: ha decidido que la mejor forma de preparar ese asalto no es sumar más kilómetros en el entrenamiento, sino llegar al partido con la cabeza limpia y las piernas descansadas.

Si el 4-1 al Dortmund sirve de guía, la estrategia tiene al menos un argumento de peso. Si no, el vestuario celeste podría enfrentarse este verano a una reconstrucción sin el arquitecto que lleva una década al frente del proyecto, con el futuro de Guardiola en el club cada vez más en el aire.