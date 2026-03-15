Craig Bellamy (46), exfutbolista, sobre sus inversiones: "Mi error fue apostar por la gente, y lo perdí todo. No tenía futuro"

Cientos de futbolistas alcanzan la fama a edades muy tempranas. Los ingresos se disparan, pero muchos de ellos no logran adaptarse al nuevo nivel de vida y acaban atrapados entre lujos y excesos que los conducen, tarde o temprano, a graves problemas económicos.

Ese fue el caso de Craig Bellamy, histórico delantero galés de la Premier League, quien defendió las camisetas del Newcastle, Liverpool y Manchester City. Sin embargo, su historia tiene matices distintos.

El diario británico The Mail publicó en el pasado un amplio reportaje sobre el exfutbolista de 46 años, que se declaró en bancarrota: no posee casa, coche ni hipoteca. Incluso tuvo que vender su colección de relojes para poder subsistir. ¿La razón? Él mismo la resume con crudeza.

"No soy un adicto al juego ni a la bebida, mi único error fue apostar por la gente, y lo perdí todo". Su fortuna se evaporó entre negocios malogrados, como la creación de una escuela de fútbol en Sierra Leona, el costoso acuerdo de divorcio, las malas decisiones de sus asesores y los préstamos a amigos que nunca le devolvieron el dinero.

En su Cardiff natal, llegó a pagar funerales de desconocidos y financió los estudios de un joven de una favela de Río de Janeiro. Pero más tarde llegó a cargar con una deuda superior a 1.300.000 libras esterlinas.

Craig Bellamy.

Sobre su ruinosa situación, Bellamy explicó: "Sé que algunas personas probablemente pensarán que he derrochado todo mi dinero en bebidas, juegos de azar o drogas. No lo he hecho. Puedo quedarme callado donde no sabrás de mí, pero no estaré en el pub", confesó en 2023.

"Nunca he tocado las drogas desde que era un niño. Nunca he apostado. No tiene ningún sentido para mí. Pero, lamentablemente, he apostado por la gente y me equivoqué", añadió.

El exdelantero -y actual seleccionador de Gales- reconoció por aquel entonces que vivía con una sensación de condena permanente: "He estado viviendo los últimos cinco o seis años con una sentencia de muerte esperando a que alguien me sacara. He estado esperando que se abra la puerta de la celda y que alguien diga: 'Hoy es el día'".

"Es como la sensación de no poder esperar nada. Todo el dinero que he ganado, no puedo obtener una hipoteca. Financieramente, no tengo futuro. El dolor de eso. No puedo poseer nada. Todo se ha ido. Mi vida está en suspenso", declaró.

Aun así, no todo estaba perdido para Bellamy. Trabajó como asistente de Vincent Kompany -su excompañero en el Manchester City- en el Burnley, en la segunda división inglesa. El club le facilitó un departamento para que viva con tranquilidad y pudiera enfocarse en su labor.

Además, desde 2024, es el seleccionador de Gales, donde ha encontrado su sitio para salir adelante.

Por último, Bellamy quiso dejar una advertencia a las nuevas generaciones de futbolistas: "Quiero que esto sea una lección para otros jugadores. Revisen todo, asegúrense de que las personas que te asesoran estén reguladas. Si no están regulados, es el Salvaje Oeste. Me crié en una generación de futbolistas donde todo se hacía por ti. Cada factura".

"Estuviera donde estuviera, el club hacía todo por mí. Creo que eso está mal. Está bueno que los futbolistas sean responsables por sí solos, porque llegará el día que el club no podrá hacer nada por ti".