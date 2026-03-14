Wilfred, padre de Kylian Mbappé: "Mi hijo se fue de casa a los 13 años en busca de su sueño y no regresó"

La trayectoria de Kylian Mbappé hasta la élite del fútbol mundial está marcada por decisiones difíciles tomadas a una edad muy temprana. Detrás del éxito del delantero del Real Madrid y de la selección francesa hay años de sacrificios familiares que pocas veces salen a la luz.

Así lo explicó su padre, Wilfrid Mbappé, durante una intervención en el programa de televisión francés C à vous el pasado mes de febrero, donde repasó algunos de los momentos más duros del camino que llevó a su hijo a convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol internacional.

Wilfrid Mbappé quiso poner el foco en el coste humano que supone apostar por una carrera deportiva de este nivel desde la infancia. El padre del futbolista recordó que el talento de su hijo obligó a la familia a aceptar separaciones tempranas y decisiones complicadas cuando apenas era un adolescente.

"Me gustaría incidir en los sacrificios. Estás hablando de los sacrificios que representa, a nivel humano, tener un hijo que juega al fútbol. Vi a Kylian Mbappé irse de casa a los 12 o 13 años", dijo.

El padre del atacante insistió en que, aunque hoy el público solo ve el resultado final -un jugador consolidado en la cima del fútbol mundial-, el proceso ha implicado renuncias difíciles de comprender para muchas familias.

Mbappé, antes de un partido del Real Madrid Europa Press

En su opinión, el éxito suele ocultar una parte del recorrido que queda fuera de los focos. "La gente no se da cuenta. Ahora, cuando ya es un producto terminado, es cierto que la gente me dice: 'Se convirtió en esto', 'Se convirtió en aquello'. Pero hay tantas cosas que no tenemos. Tantas cosas que nunca podremos reemplazar. Hay tantas cosas que no hicimos", empezó explicando.

"Hoy en día, ¿quién tiene hijos para perderlos a los 13 o 14 años? ¡Nadie! No hay un padre, no hay una madre que pueda decir: '¡Mi hijo se fue de casa a los 13 años y nunca regresó!'. Eso es lo que nos pasó. Es su proyecto, es una hermosa historia y todo eso, pero es cierto que cuando se lo explico a algunos padres... no lo entienden. La gente no puede entender, ya jugaba en el Mónaco, con campeones...", explicó Wilfrid Mbappé, en referencia a los primeros pasos de su hijo en el fútbol profesional con el AS Monaco.

El futuro del banquillo francés

Durante la entrevista también se abordó el futuro del banquillo de la selección francesa, actualmente ocupado por Didier Deschamps. Ante la posibilidad de que en el futuro sea sustituido por Zinedine Zidane, Wilfrid Mbappé se mostró prudente, aunque reconoció que el exentrenador del Real Madrid sería una opción muy atractiva.

"No sé si es el candidato ideal, pero sería muy bueno", reconoció Wilfrid. "Lo sabremos más adelante, pero va a ser muy difícil seguir el ejemplo de Deschamps. Hoy le encontraremos muchos peros, pero una vez que se vaya, le encontraremos muchas cualidades. No debemos olvidar lo que ha logrado ni el historial que dejará. Y si es Zidane, todos estaremos contentos".

El padre del delantero también aprovechó para recordar una anécdota de la infancia de Kylian que refleja la admiración que el jugador siempre ha sentido por Zidane.

Según relató, el carácter extrovertido del joven Mbappé cambió por completo en el momento en que conoció al exfutbolista francés cuando todavía jugaba en el Real Madrid.

"Kylian, de pequeño, era un tipo alegre, hacía mucho ruido. Cuando este señor abre la puerta... ¡zas! (le hizo el gesto de cerrar la boca), y ya se quedó mudo. Desde ese día lo vi de otra manera. Es una persona realmente hermosa. Hay gente que no conoces, la ves por televisión y, al conocerla, te decepciona. Él es todo lo contrario", admitió el padre de Mbappé.