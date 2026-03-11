Guardiola anuncia en plena rueda de prensa el romance entre Mbappé y Ester Expósito: "Por lo visto no fue a París solo"

Pep Guardiola convirtió una anodina rueda de prensa previa a la Champions en un cruce perfecto entre fútbol y prensa rosa.

En la víspera del duelo entre Manchester City y Real Madrid, el técnico fue preguntado por el viaje relámpago de Kylian Mbappé a París para tratarse de su lesión, un desplazamiento que ya venía rodeado de rumores por la presencia de la actriz Ester Expósito en la capital francesa.

Guardiola sonrió, midió la sala y, lejos de esquivar el tema, añadió gasolina al incendio mediático.

"¿Es importante mi opinión sobre que se vaya a París? Según las informaciones, no fue solo…", deslizó el entrenador, dejando caer la referencia a las imágenes que vinculan al delantero del Real Madrid con la actriz.

La frase, a medio camino entre la broma y la confirmación, desató risas entre los periodistas presentes y recorrió las redes sociales en cuestión de minutos, elevando a categoría de 'casi oficial' un romance que llevaba días construyéndose a partir de fotos, vídeos y testimonios en locales exclusivos de la capital gala.

Le preguntan a Guardiola sobre la lesión de Mbappé y la desconfianza de los médicos del Real Madrid.



Guardiola: "He visto que no ha ido solo a París (estuvo con Ester Expósito)". pic.twitter.com/0eOsZeSnfc — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) March 10, 2026

El contexto ayuda a entender el impacto del comentario. Mbappé, lesionado de la rodilla, viajó recientemente a París para una revisión médica y se perdió la ida de los octavos ante el City.

En paralelo, Expósito había compartido en sus redes varias imágenes desde París -cenas con vistas a la Torre Eiffel, visitas al Louvre- en las mismas fechas en las que se sabía que el futbolista estaba en la ciudad, lo que disparó las especulaciones sobre una escapada en pareja.

Programas de televisión y portales de crónica social hablaron incluso de besos en un reservado y de estancia conjunta en un hotel de lujo.

Hasta ahí, todo se movía en el territorio habitual del rumor. Lo que cambia el tono es que el guiño llega desde un actor principal de la escena deportiva: el entrenador del vigente campeón de Europa.

Guardiola, que completó su respuesta recordando que "en nuestro club también pasa, en todos los equipos del mundo" cuando se trata de consultas con otros especialistas externos, legitimó con su ironía un affaire que hasta ese momento eran solo conjeturas alimentadas por paparazzi y redes sociales.

El resultado es una mezcla de narrativa: la previa de un clásico moderno de la Champions contaminada por el "romance del momento" entre la gran estrella del Real Madrid y una de las actrices españolas más mediáticas.

La lesión de Mbappé, su viaje a París y su vida sentimental se han colado en el guion del partido hasta el punto de que, a 24 horas del choque, se habla casi tanto de Ester Expósito como de cómo sustituirá Arbeloa a su goleador.

Guardiola, con una sola frase, ha demostrado que también domina el juego fuera del césped.