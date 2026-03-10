Sirve el precedente de la fase liga del pasado 18 de septiembre, que el Barça ganó un doblete de Marcus Rashford (1-2), pese a haber sido superado en durante buena parte del encuentro y le sometió merced a su agresividad en la presión en campo rival. Sin embargo, el equipo inglés pagó su falta de colmillo ante un gran Joan García.

Ambos equipos se habían enfrentado antes en cuatro ocasiones, la más reciente en el curso 2002-2003, con un balance de tres triunfos y una derrota para el equipo azulgrana.