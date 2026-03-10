Las claves del Newcastle - FC Barcelona
Newcastle - FC Barcelona |¡¡Vaya inicio del conjunto inglés!!
2' (0-0) ¡¡Ha salvado el primero Pau Cubarsí!! Qué gran inicio de partido está afectuando el conjunto inglés con dos córners en apenas dos minutos y en el rechace de un saque de esquina el balón se le ha escapado Joan García y a punto estuvieron los ingleses de aprovecharlo.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡Coomienzaa el partido!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en St. Jame's Park!! La primera posesión del partido es para el conjunto azulgrana, que se quita el balón de encima ante la presión de los jugadores del Newcastle.
Newcastle - FC Barcelona |¡¡Saltan los 22 protagonistas!!
!!Los jugadores del Newcastle y del Barça ya están sobre el terreno de juego de St. Jame's Park!! El ambiente en las gradas es espectacular y es que los aficionados ingleses quieren llevar en bolandas a sus jugadores en este partido.
Newcastle - FC Barcelona |La amenaza de las urracas
El principal peligro ofensivo del Newcastle será Anthony Gordon, segundo máximo goleador de la Liga de Campeones con diez tantos, y en el apartado de bajas, Howe no podrá contar con jugadores importantes como Bruno Guimarães y Lewis Miley, además de los lesionados Fabian Schär y Emil Krafth.
Newcastle - FC Barcelona |Un rival en horas bajas
El Newcastle United recibirá al cuadro azulgrana en un momento marcado por su irregularidad, muy lejos en Premier League de los puestos europeos y encomendado también en cierta forma al acierto de Anthony Gordon.
Newcastle - FC Barcelona |Las urracas, con ánimo de revancha
Sirve el precedente de la fase liga del pasado 18 de septiembre, que el Barça ganó un doblete de Marcus Rashford (1-2), pese a haber sido superado en durante buena parte del encuentro y le sometió merced a su agresividad en la presión en campo rival. Sin embargo, el equipo inglés pagó su falta de colmillo ante un gran Joan García.
Ambos equipos se habían enfrentado antes en cuatro ocasiones, la más reciente en el curso 2002-2003, con un balance de tres triunfos y una derrota para el equipo azulgrana.
Newcastle - FC Barcelona | El regreso del 'killer' Lewandowski
Sin jugar en San Mamés de inicio y sin minutos ante el Atlético en Copa, Robert Lewandowski llega descansado al partido de hoy. El polaco suma 107 goles en Champions League. Anotó en los dos últimos compromisos del Barça esta temporada en la competición europea y espera repetir suerte en la noche de hoy.
Newcastle - FC Barcelona | La alineación del conjunto inglés
Sale Eddie Howe de inicio con Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Ramsey, Tonali, Joelinton, Elanga, Osula y Barnes.
HOWAY THE LADS! 👊 pic.twitter.com/pJ9ZVB3db8— Newcastle United (@NUFC) March 10, 2026
Newcastle - FC Barcelona | Eric García, baja de última hora
Sale de inicio Flick con Joan García, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #NewcastleBarça pic.twitter.com/sjzwZR7Cir— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 10, 2026
¡Bienvenidos al Newcastle - FC Barcelona de la ida de los octavos de la Champions!
¡¡Muy buenas tardes!! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que enfrenta al Newcastle frente al FC Barcelona en St. Jame's Park. En juego, la ventaja de cara al partido de vuelta en el Spotify Camp Nou.