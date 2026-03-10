Alejandro Blanco es el elegido por el Gobierno para presidir el grupo de trabajo de coordinación del Mundial 2030

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, aseguró este lunes que España debe proyectar la imagen de un "país competitivo", algo que -subrayó- solo puede lograrse desde la "unidad".

Sus palabras coinciden con la visita de una delegación de FIFA a las sedes españolas del Mundial 2030, torneo que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

"El Mundial de fútbol de 2030 es un proyecto de país, y solo lo sacaremos adelante si estamos juntos, pensamos juntos y trabajamos juntos", advirtió Alejandro Blanco en declaraciones a Europa Press.

Y es que el presidente del COE asumirá la coordinación de los trabajos para la organización del segundo Mundial celebrado en España, tras el Mundial de la FIFA 1982, recordado también por su mascota, Naranjito.

La designación fue anunciada por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante la reunión celebrada el pasado jueves de la Comisión Interministerial encargada de preparar y organizar el campeonato.

Reunión de la Comisión Interministerial para la preparación y organización del Mundial de Fútbol de 2030.

En el encuentro participaron también el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán; y el propio Alejandro Blanco.

En este contexto, Blanco insistió en que la imagen que debe proyectar España en este momento es "la de un país competitivo, igualitario e integrador". "Y eso, solo es posible desde la unidad", apuntó, en línea con el mensaje de la ministra Milagros Tolón, quien defendió la necesidad de "ofrecer una imagen de seriedad y solvencia que se aleje de disputas partidistas".

"Es tiempo de desterrar los egoísmos ante una cita que llega a todo el planeta y que dejará un legado de España como país. Es obligatorio dejar de pensar en términos locales y personales.

Será un proyecto de país", señaló Tolón tras su primera participación en un encuentro que tenía como objetivo fijar la estructura de los grupos de trabajo que coordinarán la acción del Gobierno de España para el Mundial de la FIFA 2030.

Durante la reunión -la próxima está prevista para junio- se aprobó la creación de distintos grupos de trabajo especializados en áreas como Legal; Seguridad; Sedes, estadios e infraestructuras; Alojamientos y servicios a los equipos; Transporte y movilidad; Tecnología; Comunicación; y Coordinación.

La vicepresidencia de la comisión recaerá en el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Además del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, estarán representados otros catorce departamentos, entre ellos los de Asuntos Exteriores, Presidencia, Hacienda, Economía e Interior.

Los grupos de trabajo contarán también con la colaboración de diversas entidades, entre ellas el Comité Olímpico Español, cuyo presidente, Alejandro Blanco, presidirá el grupo de Coordinación; el Comité Paralímpico Español; y la Real Federación Española de Fútbol, representada por su presidente, Rafael Louzán.

Este lunes, la Real Federación Española de Fútbol ha recibido en Madrid a los representantes de la FIFA, que durante dos semanas visitarán las sedes previstas para el Mundial 2030. La federación trasladará al máximo organismo del fútbol los avances realizados y el cumplimiento de los compromisos recogidos en el libro de candidatura.

Entre estos compromisos figuran la renovación de infraestructuras en los estadios y sus entornos, la adaptación de la red de comunicaciones y el apoyo al tejido empresarial que se prepara para acoger, junto a Portugal y Marruecos, el torneo futbolístico más prestigioso del mundo.