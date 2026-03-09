Multan con más de 90.000€ a Rodri por criticar a los árbitros: "No quieren que ganemos y el árbitro tiene que ser neutral"

La Federación Inglesa (FA) decidió sancionar a Rodri con 94.000 euros por sus declaraciones después del partido contra el Tottenham. ElManchester City empató ese partido tras una polémica en el primer tanto del equipo de Londres.

La Federación decidió sancionar al jugador español por "actuar de forma impropia en una entrevista pospartido haciendo comentarios que ponen en entredicho la imparcialidad y/o la integridad de un colegiado".

Las palabras por las que se produjo esta sanción fueron: "No quieren que ganemos y el árbitro tiene que ser neutral. Nunca hablo de los árbitros porque respeto mucho su trabajo, pero no es solo hoy, van dos o tres partidos seguidos. Hemos ganado mucho y la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral".

La FA confirmó que el español reconoció y admitió la culpabilidad de sus palabras y la posible sanción que podía llegar por culpa de las mismas. Aunque también alegó diciendo que cuando se refería a "no quieren que ganemos" no se refería a los árbitros sino a los aficionados de los demás equipos.

La Federación ha tenido en cuenta que el inglés no es la lengua materna del jugador y por eso no se produjo una sanción mayor, que podía haber llevado partidos de suspensión. De esta manera no se corta el ritmo del español, que ya ha conseguido lograr su mejor versión tras alejarse del campo por culpa de las lesiones.

Además, se tuvo en cuenta la cooperación del español y que estas declaraciones no se repitieron en más ocasiones. Se entendieron las palabras como desafortunadas y no pensadas, después de un encuentro con mucha emoción.

También se quiso dejar claro que en ningún momento la FA pidió que se sancionase a Rodri con algún partido de suspensión, la misma comisión declaró que decidieron de forma unánime que la sanción fuese meramente económica.

De esta forma Rodri va a poder disputar los siguientes encuentros que tiene el equipo dirigido por Guardiola. Partidos que tienen mucha importancia ya que no se pueden permitir dejarse ningún punto si quieren seguir en la pelea por el título.