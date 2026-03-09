Laporta se enzarza con Víctor Font en el debate electoral y atiza a Xavi: "Flick gana con los jugadores con los que él perdía"

A seis días de las elecciones del 15 de marzo, Joan Laporta y Víctor Font se han medido este lunes en el primer debate cara a cara de la campaña, organizado por el Grupo Godó y moderado por Jordi Basté.

El encuentro arrancó inevitablemente por la entrevista a Xavi Hernández que publicó horas antes La Vanguardia, donde el exentrenador acusó a Laporta de haber frenado el regreso de Messi y señaló a Alejandro Echevarría como el verdadero hombre fuerte del club.

Lejos de esquivar el tema, el presidente saliente aprovechó para contraatacar con dureza y convertir la figura de su sucesor en el banquillo, Hansi Flick, en el mejor argumento de su mandato.

Laporta no se anduvo con rodeos al ser preguntado por las palabras de su exentrenador. Reconoció que la entrevista le había pillado por sorpresa y que las declaraciones le habían afectado personalmente, pero respondió con un dardo envenenado que resume su posición: "Me ha dolido, pero con los mismos jugadores que él tenía y perdía, Flick gana".

El candidato a la reelección insistió en que cesar a Xavi fue una de las decisiones más difíciles de su etapa, junto con las salidas de Messi y Koeman, pero aseguró que los resultados posteriores le han dado la razón.

"Con Xavi seguiríamos perdiendo", remachó, antes de acusar al de Tarrasa de haberse dejado instrumentalizar por el rival: "Xavi ha sido utilizado por Font. Es un estilo que no me gusta, como no le gusta al barcelonismo".

Font defiende "un acto de valentía"

El líder de la candidatura Nosaltres eligió un tono distinto para referirse al mismo asunto. Font describió las palabras de Xavi como un gesto de coraje que debería hacer reflexionar a los socios y dibujó un club herido por el modelo presidencialista:

"Nos hemos despertado tristes. Hay un Barça gobernado desde la mentira. El excuñado del expresidente manda igual o más, nadie lo ha votado y no representa los valores fundacionales del club".

Víctor Font, en el acto de presentación de su 'Proyecto Messi' con 'Nosaltres' Oriol Solé Vicente Crónica Global

También vinculó el 'caso Messi' a la falta de credibilidad de Laporta, insinuando que el propio argentino respalda esa versión: "Leo saldrá y lo explicará. Los socios son inteligentes".

Flick y Deco, eje de la discusión

El debate derivó hacia el modelo de dirección deportiva. Font propuso sustituir a Deco por un tridente formado por Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos, tres perfiles con experiencia previa en etapas exitosas del Barça.

Laporta respondió calificando de "insulto" la comparación y defendió a su director deportivo como "el mejor de la historia junto con Txiki", antes de advertir de que la marcha de Deco arrastraría a Flick: "Flick ha dicho que está a gusto con Deco. Si lo quitan, no lo estará".

Font replicó que el técnico alemán tiene contrato en vigor y que un profesional de su nivel cumpliría sus compromisos con independencia de quién presida el club.

Nike, palancas y transparencia

El bloque económico subió aún más la temperatura. Font insistió en la comisión de intermediación pagada a Darren Dein por el contrato con Nike, cifrándola en unos 50 millones de euros por un servicio que, según él, cualquier firma especializada habría cobrado por debajo del millón.

Laporta alegó que existe una cláusula de confidencialidad y que el pago se reparte en catorce años, antes de reivindicar el acuerdo como "el mejor contrato de equipamiento de la historia".

La discusión se extendió al modelo de propiedad, a la venta de Barça Studios a Líbero y a las llamadas palancas económicas, con Font denunciando operaciones "opacas" con empresas sin reputación y Laporta atribuyendo cada movimiento a la necesidad de salvar al club de la ruina heredada.

Lamine Yamal y el futuro

En uno de los pocos momentos de consenso, ambos candidatos coincidieron en el valor de Lamine Yamal, aunque lo usaron para defender argumentos opuestos. Laporta recordó que rechazó 250 millones del PSG por el joven extremo y lo presentó como prueba de su apuesta por La Masía.

Font contraatacó con un dato: "¿Sabes quién lo fichó? Albert Puig", uno de los nombres de su proyecto deportivo. El cruce ilustra el tono de un debate que, más allá de los programas, se ha convertido en una batalla por la narrativa del barcelonismo a menos de una semana de que los socios decidan en las urnas.