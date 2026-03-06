Valverde emerge como el salvador del Real Madrid ante el Celta con un gol en el 94 para recuperar la sonrisa en La Liga

El conjunto blanco volvió a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas y mete presión al Barça tras asaltar Balaídos en un partido que decidió la sala de máquinas del conjunto blanco.

Celta Vigo

Real Madrid

Le tocó sufrir al Real Madrid, quizás más de la cuenta, pero el conjunto blanco ha roto la mala racha de resultados en La Liga tras imponerse a un correoso Celta en Balaídos. Un gol de Fede Valverde en el minuto 94 le dio la victoria a un equipo que vuelve a estar a un punto del Barça [Narración y estadísticas con la victoria del Real Madrid ante el Celta].

Y es que a pesar de las múltiples bajas con las que llegaba al partido, el conjunto blanco dio el 'do de pecho' para llevarse los tres puntos de un estadio siempre complicado. La superioridad en el juego estuvo muy cerca de no reflejarse en el marcador. Valverde, en el 94', inclinó el resultado a favor del Real Madrid.

El charrúa, en un ejercicio de fe, se sacó de la manga un zapatazo que se envenenó con un toque en Marcos Alonso y que engañó por completo a un vendido Radu. Fue el premio a la perseverancia y al compromiso de unos jugadores que aún tienen mucho que decir esta temporada.

La urgencia por volver a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas en Liga no hizo que al equipo dirigido por Arbeloa le quemase el balón en sus botas, más bien lo contrario. El conjunto blanco controló el juego y apenas tardaría once minutos en hacerlo también con el marcador.

Ese fue el tiempo que tardó Tchouaméni en abrir la lata. No obstante, tanto Courtois como Vinicius ya habían sido protagonistas anteriormente.

El belga, al repeler con una mano sensacional el latigazo de Borja Iglesias desde la frontal, buscando con la zurda el gol por el palo derecho; el brasileño al rematar al palo un gran balón profundo que le puso Trent, quien sería señalado en el 1-1.

Un jarro de agua fría

En ese intercambio de golpes, la pizarra le sonrió a Arbeloa. En un saque de esquina, Trent asistió en corto a Güler, quien vio a Tchouaméni completamente solo en la frontal. El francés, de primeras, envió el balón al fondo de la portería para ver portería en Liga once meses después.

A pesar de que Courtois siguió haciendo de las suyas tras salvar el empate en un mano a mano otra vez con 'El Panda', el Real Madrid se encontraba cómodo sobre el verde. El conjunto blanco dominaba a pesar de la actuación discreta de Vinicius, quien se fue apagando con el paso de los minutos, pero cuando mejor estaba llegó el gol del empate.

Estaba muy errático Borja Iglesias hasta que aprovechó un gran pase de Swedberg dentro del área para superar a Courtois de primeras. Mingueza buscó la espalda de Trent y la velocidad del sueco se impuso.

Borja Iglesias celebra el gol del empate ante el Real Madrid. Reuters

Se juntó el hambre con las ganas de comer porque la marca del inglés dejó mucho que desear. Superado a la espalda y dándole un metro en la línea de fondo para que el jugador celeste tuviera tiempo para pensar y poner el balón en el área. De un momento a otro, en una jugada aislada, el partido volvía a comenzar para un Real Madrid que estaba siendo superior.

Los blancos frenaron el arreón, el ímpetu del conjunto vigués por buscar el segundo, a través de la posesión del balón. El partido se desarrollaba en terreno celeste pero el dominio no se traducía en ocasiones.

Muy poco de Vinicius como también de Brahim, mientras que Valverde estaba más pendiente de las ayudas a Trent que de generar peligro en ataque. El mejor, Tchouaméni... junto con Courtois.

El belga volvió a salir al rescate de un equipo que parecía volver a las andadas. En una buena combinación del Celta desde atrás, Swedberg remató de primeras en el interior del área tras un pase raso desde la derecha de Román. Sin embargo, la mano salvadora de Thibaut evitó el 2-1.

Con el miedo en el cuerpo por esa ocasión y por el riesgo que asumió Thiago Pitarch en una salida de balón en su propio campo, los jugadores del Real Madrid se marchaban al vestuario con la sensación de haber ido de más a menos en el partido.

Sin la recompensa del gol

Igual que Vinicius, quien intentó reivindicarse en la segunda parte. El brasileño dejó una floritura al dejarle de espuela un balón a Güler al que acabó anticipándose Javi Rodríguez y puso a prueba a Radu minutos más tarde con un disparo lejano que atrapó el portero rumano.

El conjunto blanco se vino arriba y por medio de Thiago estuvo a punto de marcar el segundo, pero Starfelt taponó su disparo. Le costaba mucho al Celta salir de su propio campo, mientras las ofensivas del Real Madrid continuaban y la sensación que se transmitía es que el 1-2 estaba al caer.

Pudo llegar desde los once metros en una mano clara de Jutglà que provocó la intervención del VAR. No obstante, lejos de señalar el punto fatídico, Díaz de Mera señaló falta a favor del equipo celeste por un empujón previo de Palacios -que acababa de entrar al terreno de juego sustituyendo a un sorprendido Güler por el cambio- a Ilaix Moriba.

El arreón madridista metió al Celta en su campo. Los de Giráldez parecían dar por bueno el punto, insuficiente para su rival, al que Iago Aspas, que apenas llevaba tres minutos en el césped, pudo terminar de enterrar tras un rápido contraataque que finalizó con un remate suyo contra el poste.

Y el Madrid es de los equipos que no perdona. En el minuto 94, cuando las luces de alarma parecían encenderse en el Santiago Bernabéu, Valverde y la fortuna, porque su lanzamiento golpeó en Marcos Alonso, rescataron al equipo de Arbeloa, que duerme a un punto del FC Barcelona.

Ficha técnica del partido:

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza (Aspas, min.83), Moriba (Vecino, min.90), Miguel Román, Carreira; Ferran Jutglà (Hugo Álvarez, min.70), Swedberg (Jones, min.70) y Borja Iglesias (Fer López, min.70).

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Mendy; Fede Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch (Manuel Ángel, min.90); Vinícius, Güler (Palacios, min.65) y Brahim (Gonzalo, min.77). EFE

Goles: 0-1 Tchouaméni, min.11; Borja Iglesias, min.25; 1-2 Valverde, min.94

Árbitro: Díaz de Mera (Castilla-La Mancha). Amonestó a Borja Iglesias (min.31) por parte del Celta, y a Tchouaméni (min.86) y Asencio (min.90) por parte del Real Madrid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 22.048 espectadores.