Las elecciones del Barça entran en la recta final y la presidencia se resolverá en un cara a cara entre Laporta y Víctor Font

La presidencia del FC Barcelona se decidirá en un pulso entre Joan Laporta y Víctor Font después de que Marc Ciria se haya quedado fuera al no superar el corte de firmas exigido por el club para oficializar las candidaturas.

La junta electoral comunicará en las próximas horas la proclamación definitiva de ambos como aspirantes para las elecciones del 15 de marzo, que se presentan como un choque directo entre la continuidad del actual presidente y el proyecto alternativo que encabeza el empresario catalán.

Laporta llega a esta cita con la fuerza de ser el presidente en ejercicio y con un importante respaldo en la fase de avales, en la que habría superado ampliamente el mínimo de 2.337 firmas exigidas por los estatutos.

Desde el inicio de la precampaña ha planteado el relato en clave de defensa del club ante lo que considera presiones, especialmente procedentes de Madrid, y ha tratado de capitalizar el peso institucional acumulado en su segundo mandato, pese a la erosión provocada por la situación económica y el 'caso Negreira'.

Ningún presidente blaugrana en ejercicio ha perdido unas elecciones bajo sufragio universal, un precedente que refuerza su posición de salida.

Font se 'refuerza'

En el otro lado, Víctor Font se ha consolidado como el gran opositor después de entregar más de 5.100 firmas, una cifra que mejora sus registros de 2021 y confirma que mantiene una base social sólida dispuesta a apostar por un cambio de modelo.

Víctor Font, en el acto de presentación de su 'Proyecto Messi' con 'Nosaltres' Oriol Solé Vicente Crónica Global

El líder del proyecto 'Nosaltres' ha presentado la cita del 15 de marzo como un duelo entre un Barça que considera "anclado en un esquema agotado" y una propuesta de modernización que pivotaría en torno a la profesionalización de la estructura deportiva y empresarial del club.

Font insiste en que la elección no va "de personas" sino de la forma de gobernar la entidad, y ha tendido la mano a otros actores críticos con el actual mandato para articular un frente común, aunque las negociaciones con Ciria y Xavier Vilajoana no han cristalizado en una lista única.

La caída de Ciria en esta fase deja también una lectura relevante: el voto inconformista y más rupturista, que aspiraba a canalizar el economista, queda ahora repartido entre Laporta y Font o pendiente de posibles acuerdos de última hora.

Ciria había negociado un encaje como vicepresidente en una hipotética candidatura unitaria encabezada por Font, pero las discrepancias sobre el peso de cada equipo y la presencia de figuras vinculadas a anteriores juntas acabaron frustrando una alianza que habría alterado el tablero electoral.

Su salida despeja el escenario y refuerza la narrativa de "dos Barcelonas" que tanto Laporta como Font utilizan para movilizar a los socios.

En clave interna, el desenlace del proceso de avales confirma lo que los sondeos y las dinámicas de campaña ya anticipaban: el socio culé deberá escoger entre profundizar en la línea marcada por Laporta, con sus luces y sombras, o dar paso al proyecto que Font lleva años defendiendo como alternativa integral.

Con el Camp Nou todavía en obras, la economía al límite y un vestuario en plena transición, el resultado de estas elecciones marcará el rumbo deportivo, financiero e institucional del Barça en un momento crítico de su historia reciente.