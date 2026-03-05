Arbeloa frente a una plaga de lesiones en el momento más delicado: nueve bajas contra el Celta para jugarse La Liga

El Real Madrid se encuentra en el momento decisivo de la temporada. Se juega seguir vivo en la lucha por La Liga este viernes ante el Celta de Vigo, rival que ya sabe lo que es ganar al conjunto blanco esta temporada. A cuatro puntos del FC Barcelona, los madrileños no pueden permitirse perder.

El equipo dirigido por Arbeloa llega tras haber perdido dos encuentros ligueros de manera consecutiva, ante Osasuna y el Getafe. Pero más allá de los resultados, el equipo está dejando muchas dudas a la afición, que ya ha perdido la paciencia y ha respondido con silbidos en el anterior partido de liga.

El juego del Real Madrid no es el mejor y uno de los motivos puede ser el gran número de bajas con las que cuenta el entrenador, que no podrá contar con nueve jugadores para el partido en Balaídos.

Arbeloa ha comentado sobre el estado de juego de su equipo en la rueda de prensa antes del partido: "Aquí lo importante es ganar, no importa nada más. Soy consciente de que el equipo puede jugar mejor, hay una gran plantilla".

Además, el entrenador tiró de ironía cuando se le preguntaba por las bajas: "¡Me lo ponen más fácil, tengo que pensar menos! Esto es el Real Madrid, no nos ponemos excusas".

Huijsen recibiendo amarilla en el partido contra el Getafe EFE

En el último partido contra el Getafe, recibieron su quinta amarilla Carreras y Huijsen, provocando que tengan que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas. En el mismo partido fue expulsado Mastantuono, que ha sido sancionado con dos partidos, que cumplirá ante el Celta y el Elche.

Estas bajas por sanción se unen a la plaga de lesiones que sufre el Real Madrid, donde la de Alaba ha sido la más reciente. El austriaco se cae del partido de Vigo por unas molestias musculares que arrastraba. Ceballos, por su parte, sigue con su lesión muscular en el sóleo, que le ha alejado del campo los últimos partidos.

Tres superestrellas lesionadas

Tras la reciente lesión de Rodrygo, ya son tres cracks del Real Madrid que van a estar alejados del terreno de juego por un largo periodo de tiempo. El brasileño se rompió el cruzado y el menisco en el anterior partido, así que se perderá lo que resta de temporada.

Aunque no estaba en su mejor momento de juego, el miércoles el conjunto blanco se enfrenta al City, rival preferido del delantero para marcar goles y su baja es más que significativa, ya que pintaba a titular para ese partido.

Rodrygo quejándose de la rodilla EFE

Además del brasileño, están lesionados Mbappé y Bellingham, que han viajado a Francia y a Inglaterra respectivamente, para someterse a pruebas médicas y tener la mejor recuperación posible.

Ambos no podrán jugar el partido ante el Celta y serán baja en los octavos contra el equipo de Guardiola, dos jugadores de clase mundial, capaces de cambiar ellos solos el rumbo de un partido, con los que no podrá contar Arbeloa.

El Real Madrid no puede perder el partido de este viernes si no quiere despegarse de los blaugranas en el liderato de La Liga. Dependerá de los jugadores menos habituales y de la cantera, pero como dice su entrenador: "Debemos crecernos en las adversidades".