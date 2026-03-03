El misterioso vuelo del avión privado de Cristiano Ronaldo a Madrid tras el bombardeo iraní a la embajada de EEUU en Riad

En plena ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, y con las represalias iraníes golpeando objetivos en todo el Golfo Pérsico, los datos de rastreo de vuelos han situado el jet privado de Cristiano Ronaldo volando desde Riad hasta Madrid en la noche del lunes 2 de marzo.

La hipótesis de que el astro portugués ha sacado a su familia de Arabia Saudí se ha disparado en redes sociales y medios internacionales, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del jugador ni de Al Nassr.

Según diversas webs de seguimiento de vuelos y múltiples medios internacionales, un Bombardier Global Express XRS -identificado como el jet privado de Ronaldo, personalizado con las iniciales "CR7" y valorado en más de 50 millones de euros- despegó de Riad alrededor de las 20:00 horas y aterrizó en Madrid a la 1:32 de la madrugada del martes, tras un trayecto de casi siete horas.

Una imagen del avión de Cristiano Ronaldo.

Este aparato de largo alcance, con capacidad para hasta 19 personas y autonomía suficiente para cubrir el trayecto entre Oriente Medio y Europa sin escalas, encaja perfectamente con el tipo de vuelo rastreado.

Lo que no se sabe es quién viajaba a bordo. No hay confirmación de si Ronaldo, su pareja Georgina Rodríguez o algún familiar se encontraban en el avión. Tampoco se ha precisado si se trata de un desplazamiento puntual -Georgina ya utilizó el mismo jet para viajar a Madrid en enero- o si responde a una decisión más amplia vinculada a la seguridad de la familia.

Máxima tensión

El vuelo se produce en un momento de máxima tensión en la región. Tras la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei en un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel el sábado 28 de febrero, Irán lanzó una oleada de ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones militares y diplomáticas estadounidenses e israelíes en todo el Golfo.

La embajada de Estados Unidos en Riad fue alcanzada por dos drones, provocando un incendio y daños menores en el edificio, lo que obligó a su cierre temporal. Testigos reportaron fuertes explosiones y columnas de humo en el barrio diplomático de la capital saudí.

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó la evacuación inmediata de sus ciudadanos en catorce países de la región, mientras que Arabia Saudí confirmó la interceptación de ocho drones cerca de Riad y la ciudad de Al-Kharj.

El caos se extendió a los aeropuertos: más de 3.000 vuelos fueron cancelados, numerosas terminales permanecen cerradas y cientos de miles de viajeros quedaron varados. Múltiples vuelos con destino Riad dieron media vuelta en pleno trayecto.