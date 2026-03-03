España vence a Islandia y comienza con buen pie la fase de clasificación para defender la corona en el próximo Mundial

Las de Bermúdez doblegaron a un rival que estuvo a su merced durante los 90 minutos (3-0) y suman su primera victoria en la fase de grupos.

No cabía otra opción que comenzar ganando. España sabe perfectamente por dónde está el camino hacia el próximo Mundial de Brasil, y así lo demostró después de derrotar con suma facilidad a Islandia (3-0) en la primera jornada de la fase de clasificación.

Claudia Pina se convirtió en la guía que allanó la senda para completar la primera etapa. Sus dos goles abrieron la lata y dieron paso al tanto posterior de Edna Imade para que se estrenara como goleadora con la Selección.

Islandia se pasó los 90 minutos a merced de su rival simplemente con el 'modo supervivencia' tratando de evitar la goleada. Y quizás se puede decir que lo logró a medias, porque a España dio la sensación de que le bastó con jugar a medio gas para superar el trámite.

La selección femenina celebra uno de los goles en el partido ante Islandia. EFE

El zambombazo de Pina

España quiso marcar territorio desde el primer momento. Consciente de que el favoritismo recaía todo sobre sus espaldas, el conjunto de Bermúdez se puso manos a la obra y demostró que hace tiempo que no le pesa el cartel de mejor equipo.

Antes de cumplir el primer cuarto de hora de juego el combinado nacional ya acumulaba varias llegadas importantes al área ante una Islandia que llegaba como víctima absoluta y que pensaba incluso en evitar la goleada.

Laia Codina o Alexia Putellas pudieron adelantar a la Selección en los primeros compases También Vicky con un centro que se envenenó y que obligó a Runarsdottir, la guardameta de Islandia, a intervenir.

🫣 ¡Laaa tuvo Laia Codinaaa!



La engancha de primeras la central tras un balón lateral de Vicky.



🇪🇸 0-0 🇮🇸 | 32'



📺 @La1_tve#FIFAWWC | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/8LxSUZISq1 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) March 3, 2026

Se marcó una gran primera parte la portera visitante sabiendo que tenía una gran oportunidad para lucirse ante un rival de postín que no iba a dejar de apretar.

España dominó por completo la primera mitad, pero no terminaba de encontrar el camino del gol. Tampoco con un tirazo de Claudia Pina que se marchó a córner, ni con una ocasión clamorosa de Laia Codina al rematar libre de marca en el segundo palo tras el centro precioso de Vicky.

Todavía Islandia se atrevió a dar algún coletazo, pero pero le costaba apenas pasar del centro del campo ante el dominio de una España que seguía empeñada en adelantarse antes del descanso.

Lo logró. Lo hizo por medio de Claudia Pina. Si minutos antes había ajustado su punto de mira, esta vez demostró estar muy fina con un chutazo desde lejos que se coló en la portería visitante para hacer el primero.

Otra vez Pina

Pese a lo corto del resultado, las sensaciones que se desprendían del terreno de juego sí que decían que estaba siendo prácticamente coser y cantar para España. Llamada a pelear con Inglaterra por el primer puesto del grupo, no podía fallar en este trámite.

No tardaron las de Bermúdez en dejar claro que no querían la más mínima complicación en la segunda mitad.

Claudia Pina pidió penalti por una caída dentro del área. Reclamaba que había sido arrollada cuando armaba la pierna para chutar, pero la árbitra desestimó esta opción.

🥱 Haz lo que quieras, Claudia.



🎨 ¡Golazo de Pina para poner tierra de por medio!



Doblete de la jugadora del @FCBfemeni. #SelecciónRTVE #FIFAWWC



🇪🇸🇮🇸 España-Islandia, en DIRECTO en @la1_tve y https://t.co/zFxwDfAQKF pic.twitter.com/SR76soQW5z — Teledeporte (@teledeporte) March 3, 2026

Se iba a resarcir poco después la delantera. Un pase con música de Mariona le puso medio gol en bandeja. Pina le ganó la espalda a la defensa, se plantó en el área, hizo un par de recortes y definión con una tranquilidad pasmosa.

El 2-0 terminó por matar el encuentro, si es que no lo estaba ya casi desde el inicio. Bermúdez se pudo dar el lujo de rotar a sus jugadoras y repartir minutos desde muy pronto para que el ritmo no descendiera.

✨ El primero siempre es especial.



¡Edna Imade se estrena como goleadora en la @SEFutbolFem haciendo el tercero frente a Islandia!#SelecciónRTVE #FIFAWWC



🇪🇸🇮🇸 España-Islandia, en DIRECTO en @la1_tve y https://t.co/zFxwDfAQKF pic.twitter.com/ekkLRYymQ9 — Teledeporte (@teledeporte) March 3, 2026

Todavía quedaba la traca final. Edna Imade, que hace poco más de tres meses estaba debutando con la Selección, se estrenó como goleadora con la camiseta de España para derribar una nueva barrera.

Remató de cabeza en el corazón del área un centro puesto por Ona Batlle desde el costado derecho para hacer el tercero. Un 3-0 definitivo que deja de salida segunda de grupo a España empatada a puntos con Inglaterra. Las dos favoritas empiezan sin sobresaltos.