Los aficionados radicales del Barça rompen una luna del autobús donde viaja la plantilla del Atlético de Madrid

Imagen del recibimiento de los aficionados del FC Barcelona al autobús del equipo. Captura de redes sociales

Barcelona

Atlético

Los ultras del FC Barcelona se han hecho notar en la previa del partido ante el Atlético de Madrid y no precisamente por el recibimiento apoteósico a su equipo, sino por provocar importantes altercados en el autobús del conjunto rojiblanco.

Así lo ha confirmado MARCA, que informa que en el recibimiento a los colchonero, los aficionados radicales del club azulgrana han roto una de las lunas del vehículo, aunque no hay que lamentar ningún herido.

La expedición del Atlético de Madrid llegó al Spotify Camp Nou imbuido en un ambiente hostil. Los cánticos de "puta Atleti, puta Atleti" fueron acompañados de un ambiente teñido de rojo por las bengalas y es que los aficionados del Barça han querido marcar el primer gol antes de empezar el partido.

💥 Informa @RuizAntonito



⚠️ ¡No a la violencia en el fútbol!



🚌 El autobús del @Atleti ha llegado con una luna rota al Camp Nou tras recibir el impacto de un objeto por parte de los ultras del @FCBarcelona



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/yHT6rOlVtw — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 3, 2026

Conviene precisar que no se trataba del autobús habitual en el que se desplazan los jugadores, sino de uno ordinario perteneciente al club. El ambiente entre la afición azulgrana ya estaba especialmente caldeado en la antesala del partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético.

Aunque el rival de la noche era el conjunto rojiblanco, los seguidores culés no dejaron pasar la ocasión para acordarse de su eterno adversario.

Buena parte de los cánticos estuvieron dirigidos al Real Madrid, con consignas como "Madridistas, hijos de puta" o "madridista el que no bote…", que se escucharon con claridad en los prolegómenos del duelo ante el equipo de Simeone.

El Barça afronta ahora el enorme reto de remontar una desventaja de cuatro goles, una empresa que, curiosamente, ha sido territorio habitual del Real Madrid a lo largo de su historia.