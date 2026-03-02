Ander Herrera (36), futbolista, sobre sus inversiones: "Los jugadores no tenemos ni idea de qué hacer con el dinero"

Ander Herrera, sigue jugando a sus 36 años en Boca Juniors. El jugador nacido en Bilbao ha logrado jugar en grandes equipos de Europa, como el Manchester United, PSG o donde despuntó, el Athletic Club.

Durante todos los años en los que ha estado en Europa, ha conseguido ganar varios títulos, donde destaca una Europa League. Ha sido un jugador trascendental en todos los equipos en los que ha estado, siendo una apuesta para los clubes que lo han fichado.

El bilbaíno estuvo en el podcast de Tengo un plan donde estuvo hablando sobre el mundo económico que rodea a un jugador de fútbol profesional.

En este podcast, el mediocentro reconoció que lo más importante en estos casos es: "Rodearte bien, nosotros que somos futbolistas no tenemos ni idea de inversiones, no tenemos ni idea de qué hacer con el dinero".

"Llevo con el mismo representante desde que empecé, si volviera a jugar 10 carreras más, elegiría al mismo". Dice que es una de las "mayores suertes" que ha tenido durante su carrera, conservar ese círculo cercano que es de confianza.

No solo ha mantenido a su representante, el jugador de Boca también cuienta con los mismos asesores desde que tenía 19 años. Y es que los futbolistas ganan una gran cantidad de dinero, como el bilbaíno reconoce: "Es el deporte más practicado en el mundo, el que más pasión mueve y está muy bien remunerado".

El cobro de este salario, es desconocido para muchos, Ander lo explicó también: "Tienes una nómina pequeñita todos los meses y luego la ficha dividida en dos, que cada uno recibe tiene en su contrato y lo recibe en diciembre y en junio".

Sin embargo, en cada país es diferente, no se actúa igual en todos. En la Premier por ejemplo "se cobra en doce mensualidades al igual que en Francia", dijo el jugador de Boca.

Cada uno es diferente, pero las cantidades de dinero que se mueven son muy elevadas y estar rodeado de gente que tenga los conocimientos económicos es esencial para que el futbolista no malgaste su fortuna y no se quede sin nada una vez acabe su carrera profesional.