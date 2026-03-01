Catar suspende sus competiciones de fútbol y la Finalissima entre España y Argentina queda en el aire

La Federación de Fútbol de Catar anunció que quedan aplazados todos los torneos, competiciones y partidos organizados bajo su jurisdicción, sin excepción y con efecto inmediato.

El comunicado, difundido en la red social X, explica que la medida responde a la escalada del conflicto tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los posteriores misiles dirigidos hacia territorio qatarí. Las autoridades qataríes subrayan que la prioridad absoluta es la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y aficionados antes de retomar cualquier actividad.

En este escenario, la Finalissima entre España, campeona de Europa, y Argentina, campeona de América, programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail, ha quedado en seria duda.

📄 | Statement from the Qatar Football Association regarding the postponement of all tournaments, competitions, and matches until further notice. pic.twitter.com/NlpBpjMMW3 — Qatar Football Association (@QFA_EN) March 1, 2026

La federación qatarí ha dejado claro que no darán nuevas fechas hasta que la situación se estabilice, de modo que, por ahora, el encuentro figura únicamente como “aplazado” dentro del paquete general de competiciones, sin garantías de disputarse en la fecha ni en la sede prevista.

Hasta el momento, ni la Real Federación Española de Fútbol ni la Asociación del Fútbol Argentino han emitido un comunicado definitivo sobre el futuro de la Finalísima, más allá de seguir "atentos" a las indicaciones de Qatar y de los organismos internacionales.

Tanto FIFA como Conmebol observan con preocupación una situación que complica la planificación deportiva, logística y comercial de un encuentro concebido como gran escaparate de selecciones en año mundialista.

En el plano deportivo, los seleccionadores de España y Argentina ven cómo un test de máximo nivel, clave para ajustar plantillas y sistemas, podrían desaparecer del calendario o trasladarse a un escenario neutral con plazos muy ajustados.