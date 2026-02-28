El lado desconocido de David Beckham, exfutbolista, con 50 años: "Cada día me levanto y siento que falta algo"

David Beckham vive a los 50 años una segunda vida igual de intensa que la que tuvo como futbolista, solo que ahora el césped ha sido sustituido por despachos, reuniones y viajes solidarios.

Dueño de un club de la MLS, rostro de grandes marcas globales y figura central de varias iniciativas benéficas, el inglés combina negocio y filantropía en una agenda que apenas le deja respiro.

Beckham reconoce que sigue viviendo el fútbol con la misma tensión de cuando jugaba, solo que ahora desde el palco.

En la entrevista con TIME admite que acaba reventado tras ver a su Inter Miami: "Me siento más exhausto viendo al equipo como propietario; estoy tan metido en el partido que es como si lo hubiera jugado yo".

El exfutbolista ejerció en su día la opción que tenía en la MLS para comprar una franquicia por 25 millones de dólares y apostó por Miami, una ciudad que apenas conocía pero en la que vio potencial global.

A partir de ahí llegó una travesía de años de negociaciones políticas, rechazo a proyectos iniciales y, finalmente, la aprobación de Miami Freedom Park, un macrocomplejo de más de 1.000 millones de dólares con estadio, hoteles, oficinas y zonas comerciales.

La llegada de Lionel Messi ha sido el golpe de efecto definitivo para un club que ya se ha convertido en uno de los grandes polos futbolísticos de Estados Unidos.

No sabe parar

Doce años después de colgar las botas, Beckham reconoce que sigue echando de menos el día a día del futbolista. "Cada día me levanto y siento que falta algo. Incluso con 50 años, en mi cabeza sigo pensando que puedo jugar", admite.

Esa competitividad la ha trasladado a sus negocios: quiere que Inter Miami gane, que su marca funcione y que sus proyectos sociales tengan impacto real.

Al margen del club, Beckham dirige DB Ventures, la estructura con la que gestiona sus acuerdos con firmas como Adidas, Tudor o Hugo Boss, además de líneas propias de suplementos y gafas. También está detrás de la productora que impulsó el documental de Netflix "Beckham", otro pilar de un imperio que convierte su imagen en un activo global.

Un gran filántropo

La otra mitad de su presente pasa por su faceta solidaria. Beckham es embajador de buena voluntad de UNICEF desde 2005 y, a través del "7 Fund", ha ayudado a recaudar más de 20 millones de dólares para proyectos de infancia en países como Nepal, Djibouti o El Salvador.

En la entrevista con TIME de 2025 relata cómo algunas experiencias de campo le han marcado para siempre, como la historia de un padre en Filipinas que, tras el tifón Haiyan, se despertó después de una gran ola agarrando solo a una de sus hijas.

Ese tipo de testimonios, admite, son los que le empujan a seguir viajando y poniendo su nombre al servicio de estas causas.

Beckham cuenta también que la llamada de Kofi Annan para ofrecerle el rol en UNICEF fue uno de esos momentos que no olvidará: "Hay ciertas llamadas que te emocionan de verdad. Esa me emocionó muchísimo", explica, en referencia directa a esa conversación que le cambió la perspectiva.

Del canódromo al United

El exjugador del Manchester United y Real Madrid recuerda en la pieza su origen humilde y su temprana ética de trabajo.

Cuenta que de niño trabajó en un canódromo como "potboy" y ayudaba a su padre los sábados, y que desde entonces no ha dejado de hacer cosas, encadenando etapas vitales a un ritmo frenético. "Los últimos 50 años han sido bastante disfrutables y bastante agitados, llenos de cosas que nunca pensé que viviría; quiero que eso continúe".

En clave de futuro, Beckham no esconde un sueño casi imposible: "Me encantaría decir que algún día seré propietario del Manchester United. Siempre ha sido mi equipo y siempre lo será, y me importa profundamente… pero está un poco fuera de mi rango de precio".