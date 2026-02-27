Marcos Llorente, 31 años, sobre la longevidad: "Rendimiento no es igual a salud. El fútbol dejará de compensarme pronto"

Marcos Llorente se ha consolidado como una de las voces más singulares del fútbol español cuando se habla de salud y de límites en la élite.

A sus 31 años, el jugador del Atlético de Madrid ha aprovechado una ronda de preguntas con sus seguidores para poner negro sobre blanco algo que muchos piensan y pocos se atreven a decir: el fútbol profesional no está concebido para cuidar el cuerpo a largo plazo, sino para exprimirlo.

Preguntado si para él el fútbol es salud o si habría cosas que cambiar, su respuesta fue tajante: "No. Es rendimiento. Y rendimiento no es lo mismo que salud". Esa frase, sencilla y directa, resume el choque entre la industria y la visión de un futbolista obsesionado con su bienestar futuro.

Llorente desgrana a continuación el peaje de ese rendimiento. Habla de "estrés físico extremo, viajes, presión mediática, microlesiones continuas, ritmos circadianos alterados, activación simpática casi permanente" y apunta a un tema tabú en los vestuarios: "Ni que hablar los que necesitan frecuentemente analgésicos para poder jugar".

Ese diagnóstico desemboca en una crítica abierta al propio sistema: "Esto no está diseñado para optimizar la longevidad. Está diseñado para ganar".

Marcos Llorente, cabizbajo Reuters

En pocas líneas, el centrocampista desnuda la lógica de un calendario que se expande cada temporada mientras se llenan los discursos de palabras como bienestar o cuidado del futbolista.

Cuando le plantean qué cambiaría, Llorente pone el foco en dos factores que los jugadores llevan años señalando en privado: "Está claro, horarios y cantidad de partidos".

Pero no se queda ahí. Describe el fútbol actual como una dinámica que se retroalimenta: "Esto es una bola de nieve cada más grande, los que quieran aguantar que aguanten y los que no, que se salgan".

Su reflexión rompe con la idea de que todos están obligados a permanecer en la rueda hasta que el cuerpo diga basta. Él reivindica la posibilidad de decidir cuándo bajarse antes de que el precio sea demasiado alto.

La parte más reveladora llega cuando habla de su propia balanza personal. "Al final es poner una balanza y ver si te compensa", explica, antes de admitir que ya tiene claro hacia dónde se inclina la suya: "Yo soy consciente de que algún día (más pronto que tarde) dejará de compensarme".

¿Retirada cercana?

En plena madurez deportiva y con un papel importante en el Atlético, Llorente deja caer que su retirada puede llegar antes de lo que dictan los cánones tradicionales de la élite.

No lo plantea como una amenaza ni como un desafío al club, sino como una decisión íntima, basada en la coherencia con el estilo de vida que lleva años construyendo.

Sus palabras encajan con la imagen de jugador meticuloso con la alimentación, el descanso y la preparación física, que entiende la salud como un proyecto de largo recorrido y no solo como herramienta para rendir el domingo.

En un entorno en el que la mayoría se limita a repetir mensajes de compromiso y ambición, Llorente abre un melón incómodo: hasta qué punto compensa seguir encadenando temporadas al máximo nivel cuando el cuerpo acumula golpes y la mente vive en permanente alerta.

Su mensaje no solo retrata su forma de entender la profesión; también invita a mirar con otros ojos el coste real de un fútbol que ha hecho del rendimiento su único idioma.