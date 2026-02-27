Diego Costa, alto y claro sobre su relación amor-odio con el Atlético: "Es el club de mi vida y el que más daño me ha hecho"

El delantero hispano-brasileño estuvo valorando su carrera en el canal de Youtube de uno de sus excompañeros, Mario Suárez. Diego Costa no quiso olvidarse de ninguno de los principales actores que han influido en su trayectoria como jugador.

El jugador estuvo durante dos etapas en el Atlético de Madrid, dejando el club de manera definitiva en 2021. Durante esos años, logró ganar títulos importantes, donde destacan: una Liga y una Copa ganada en la final al Real Madrid.

La retirada del internacional español llegó en 2025, tras disputar sus últimos partidos con el Grêmio en Brasil. Logrando marcar en 199 ocasiones en los clubes que ha estado.

En la charla con su antiguo compañero admitió: "El Atlético de Madrid es el club más importante de mi vida, pero también me hizo mucho daño". Dejando claro que el equipo rojiblanco ha marcado en su vida y en su trayectoria como futbolista.

Su relación con Simeone

Se sabe de la pasión y la intensidad que tiene el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. Pero la relación que tuvo con Diego Costa ha sido más que significativa, juntos han vivido momentos tristes como cuando perdieron la final de la Champions en 2014 y momentos alegres, como La Liga que consiguieron este año.

Tras la final de la Supercopa, donde el delantero no jugó ni un minuto, se vivió uno de esos momentos tensos como el propio futbolista admite: "Llamé a mi agente y le dije que me sacase de aquí, que iba a matar a Simeone".

Sin embargo, reconoce que tiene una buena relación con Simeone incluso bromeando de él: "La mitad de su sueldo me lo debe y su casa también".

Aunque el delantero también reconoció que uno de los mejores entrenadores que ha tenido ha sido José Mourinho, que le entrenó en la etapa que estuvo en el Chelsea: "Fue uno de los mejores entrenadores que he tenido".

Su expulsión contra el Barcelona

El exjugador del Atlético no olvidó uno de sus momentos más polémicos, una expulsión que sufrió en el Camp Nou. El árbitro en esa ocasión fue Gil Manzano que recogió en el acta que el jugador le había dicho "me cago en tu puta madre".

Este incidente todavía está en la cabeza de Costa, que aún guarda rencor al colegiado: "Es un mentiroso. Me puso ocho partidos de sanción, es mala gente". Además, el delantero pidió las grabaciones de sus palabras y nunca las obtuvo: "La pedí para escucharla, porque en un calentón puedes decir cualquier cosa".

Gil Manzano enseñando la roja a Diego Costa en el Partido contra el FC Barcelona

Aunque el carácter del hispano-brasileño ha sido siempre polémico, asegura: "Gil Manzano ha sido más malo. Ojalá verle, ahí le digo la verdad en su cara, que ahí no hay cámaras".

Ramos y Pepe

El derbi madrileño está lleno de polémica y de controversia entre los jugadores de un equipo y de otro. El delantero ha sufrido a la pareja de centrales Ramos, Pepe en numerosos derbis y han protagonizado varios momentos virales.

Costa, definió a los defensores con pasado madridista: "Ramos y Pepe eran muy perros". Aunque también confiesa: "Son los defensores con los que más me gustaba jugar contra ellos", dijo para cerrar una charla en la que, una vez más, el delantero no deja a nadie indiferente.