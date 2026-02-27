El City de Guardiola, otra vez en el camino del Real Madrid y mejorado: un episodio más en el nuevo clásico de la Champions

El nuevo clásico europeo se vuelve a dar en los octavos de final de la presente Champions League. El Real Madrid jugará otra vez contra el Manchester City y ambos protagonizarán un encuentro que se ha disputado hasta trece veces en los últimos diez años.

Los de Arbeloa consiguieron superar el playoff tras ganar al Benfica en una eliminatoria con polémica, pero los merengues consiguieron imponerse en el global 3-1. Por otro lado los de Guardiola habían pasado directamente a los octavos tras haber quedado dentro del Top-8.

Este año ya ha habido un enfrentamiento entre ambos equipos donde los de Guardiola consiguieron imponerse en el Bernabéu por dos goles a uno. Sin embargo, ambos equipos llegan muy cambiados.

El City llega en mejor forma para este encuentro que como llegó contra el Madrid en su anterior duelo. Han conseguido estar luchando para llevarse la Premier contra el Arsenal y se han clasificado para jugar la final de Copa contra el mismo rival.

Por otro lado, el Madrid llega con otro entrenador tras la destitución de Xabi Alonso y el anuncio de Arbeloa como sustituto, y eliminados de la Copa. Aun así, siguen luchando para llevarse La Liga contra el Barcelona.

El City con Rodri

Los de Guardiola han conseguido que funcione el equipo y parte de ese éxito viene de los fichajes que hicieron en invierno. La incorporación al equipo de Semenyo y de Guéhi en enero han provocado un salto de calidad en la plantilla.

El delantero lleva tan solo seis partidos disputados con la camiseta de los 'blues' y ya ha conseguido marcar tres tantos y una asistencia. Por su parte, el defensor internacional por Costa de Marfil ha dejado en tres ocasiones la portería a cero de los seis partidos que también ha disputado.

El equipo de Mánchester ha conseguido mejorar respecto al año pasado, que solo consiguió ganar un título, la Supercopa de Inglaterra, a principio de temporada. Un balance muy pobre para un equipo de su talla.

Sin embargo, una de las claves para este cambio de dirección en los resultados es la vuelta de Rodri. El centrocampista, ganador del Balón de Oro en 2024, sufrió ese mismo año una rotura en el ligamento cruzado de su rodilla.

El español ha conseguido recuperarse y en las últimas semanas está volviendo a jugar a un gran nivel. Es la clave para que el City funcione y pueda salir a la luz la mejor versión del equipo. Además, Rodri ha sido capaz de meter goles importantes para su club, como el que dio una Champions a los de Guardiola en 2023.

Balance a favor del Madrid

En toda la historia, ha habido seis eliminatorias donde se han enfrentado los dos equipos y el balance de estas es favorable al Real Madrid. El conjunto blanco ha conseguido pasar de ronda en cuatro ocasiones.

La más reciente ocurrió en la pasada edición de la Champions, donde los merengues consiguieron ganar en la fase de los playoffs al City en un resultado global de 6-3. La actual eliminatoria puede decantarse por cualquiera de los dos equipos. Ambos pueden llevarse la victoria y avanzar de esta manera a los cuartos de final.