Está confirmado: Frenkie de Jong será baja para la vuelta de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid tras lesionarse

Frenkie de Jong va a ser baja durante el próximo mes por culpa de una rotura del bíceps femoral y no estará disponible para Hansi Flick mínimo durante un mes. El jugador se ha retirado de un entrenamiento matutino con claros gestos de dolor.

Se marcha de un plumazo la posibilidad para el técnico alemán de volver a juntar a sus dos jugadores titulares en el mediocentro, Pedri y De Jong. Llega un momento crucial en la temporada donde el FC Barcelona se juega la Copa y la Champions y no va a poder contar con uno de sus capitanes.

Las lesiones en el club blaugrana no cesan y van a tener que volver a tirar de la cantera para poder suplir las bajas del primer equipo. Aunque el Barcelona aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la lesión del holandés, se espera que lo haga próximamente.

De Jong se une a una gran lista de lesionados que ha tenido el Barcelona durante esta temporada, con jugadores que apenas han disputado minutos o que no han terminado de explotar por problemas físicos.

Los cracks lesionados

El último jugador que se ha recuperado de una lesión ha sido Pedri, el jugador canario que ha arrastrado lesiones durante toda su carrera es un pilar en el juego de los catalanes y su baja ha sido más que significativa.

No solo el canario ha estado lesionado, grandes nombres como Raphinha o Lamine Yamal, se han visto obligados a dejar de jugar por problemas físicos. La baja de mayor duración es la del andaluz Gavi.

El mediocentro sufrió una rotura del ligamento cruzado en 2023 en su rodilla derecha, que le ha vuelto a traer problemas y actualmente sigue de baja por la rotura del menisco de la misma rodilla.

Las numerosas bajas han provocado que llegue la oportunidad para los jugadores más jóvenes, que no han dudado en aprovechar. Marc Casadó y Marc Bernal han conseguido entrar en los planes de Flick y ambos han disputado muchos minutos en esta temporada.

Partidos de máxima exigencia

El Barcelona juega este fin de semana contra el Villarreal, rival que está cuarto actualmente. Los catalanes tienen la necesidad de ganar si quieren seguir en el primer puesto y que no les supere el Real Madrid.

El siguiente miércoles se juegan las semifinales de la Copa contra el Atlético de Madrid. El Barcelona tiene que remontar los cuatro goles de ventaja que consiguieron los madrileños.

Además, empiezan los octavos de final donde se conocerá el rival del Barcelona este viernes y De Jong tiene muy difícil llegar a disputar ninguno de los dos partidos de la eliminatoria.