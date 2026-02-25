Prestianni estalla contra la UEFA por su sanción: "Ya ni disimulan un poco con el Real, vergüenza dan"

Gianluca Prestianni estalló después de conocer que la UEFA desestimó el recurso del Benfica para que pudiera jugar en el Santiago Bernabéu. La sanción de un partido se mantiene firme y el argentino, en pleno revuelo tras su encontronazo con Vinicius, no jugará esta noche el partido de vuelta.

"Pegar una piña sin pelota se puede se ve y ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan", escribió Prestianni en redes sociales. Un mensaje que, por cierto, eliminó apenas unos minutos después en señal de arrepentimiento.

Su mensaje tiene varias aristas. Por un lado, carga contra la UEFA y contra el Real Madrid por el hecho de haber recibido una sanción provisional de un partido tras su presunto incidente racista con Vinicius en la ida.

El mensaje de Prestianni en redes sociales que después borró.

El máximo organismo del fútbol europeo tomó esta decisión para evitar que el argentino estuviera en el Bernabéu, una sanción que en Portugal causó un gran revuelo.

Por otra parte, Prestianni también hace alusión a otra jugada polémica que tuvo lugar en el encuentro ida. El Benfica reclamó un manotazo de Fede Valverde sobre un rival, una acción que no fue castigada por el colegiado.

Prestianni, en Madrid para nada

El Benfica decidió incluir ayer a Gianluca Prestianni entre la expedición que viajó hasta la capital de España. El club portugués conocía la sanción al argentino, pero confiaba en que su recurso prosperara y pudiera jugar en el Bernabéu.

Sin embargo, Prestianni deberá quedarse fuera de la convocatoria después de que la UEFA desestimara el recurso del Benfica. Ahora queda la duda de si acudirá la Santiago Bernabéu para presenciar en directo el partido desde algún lugar de la grada, algo que podría causar un gran revuelo.

EL ESPAÑOL ha podido charlar con dos periodistas portugueses para entender mejor todo lo que rodea a esta polémica entre Prestianni y Vinicius. Precisamente ambos apuntaban a que en Portugal veían con recelo el poder mediático del Real Madrid en un proceso como este, una teoría a la que se ha unido el propio Prestianni.

"Hay un sector de personas que piensa que todo esto ha sido una campaña mediática y que, siendo un Benfica contra Real Madrid, el Benfica saldría perdiendo siempre. También hay quienes opinan que 'siempre es con Vinicius' y que eso resulta extraño", contó João Pimpim, de A Bola.

Por su parte, Valter Marques, de Record, también apuntó a esta teoría: "Hay quienes hablan del poder del Real Madrid y de cómo eso puede limitar la defensa del Benfica en este proceso. Pero todos opinan que deben esclarecerse los hechos con justicia y, después, tomar una posición. Esta suspensión preventiva está siendo muy criticada en Portugal".