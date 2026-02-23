Prestianni, sancionado por UEFA de manera provisional: no jugará en el Bernabéu tras su incidente con Vinicius

Prestianni y Vinicius, durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid de Champions League EFE

UEFA ha anunciado la suspensión provisional de Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica, tras la apertura de una investigación por presunto comportamiento discriminatorio contra Vinicius durante el partido de hace apenas una semana en Lisboa frente al Real Madrid.

Según informó el organismo europeo, el Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) decidió aplicar una sanción provisional de un partido al futbolista argentino, a raíz de un informe intermedio presentado por el Inspector de Ética y Disciplina (EDI), encargado de investigar las denuncias.

La medida se aplica por una presunta violación del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, relativo a comportamientos discriminatorios, y estará vigente para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA en el que Prestianni sea elegible.

UEFA subraya que esta decisión no prejuzga el resultado final de la investigación, que continúa en curso, y que cualquier resolución definitiva será adoptada una vez se presenten las conclusiones del caso a los órganos disciplinarios correspondientes.

La noticia no era esperada en el Benfica, que contaba con la presencia del futbolista en el Santiago Bernabéu. Prestianni había negado a sus compañeros haber llamado "mono" a Vinicius y Mou había dado por buena sus palabras, contando con el jugador para el partido de vuelta.

Prestianni, en el momento de su presunto insulto racista Vinicius en el Benfica - Real Madrid Captura de pantalla

El club luso lamenta "verse privado del jugador mientras el proceso sigue aún en investigación" y anuncia que "recurrirá esta decisión de la UEFA, aunque difícilmente los plazos implicados tendrán algún efecto práctico para el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones".

Además, el Benfica "reafirma su compromiso inquebrantable en la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su acción cotidiana, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en figuras mayores de la historia del club, como Eusébio".

Antecedentes

Lo ocurrido con Prestianni no es un caso aislado. En 2021, Kúdela, fue castigado con 10 partidos por "comportamiento racista" hacia Glen Kamara en un Glasgow Rangers - Slavia de Praga.

El defensa checo negó haber pronunciado un insulto racista, pero no le sirvió de nada. Tampoco que no hubiera un audio nítido captado por las cámaras. Prevaleció el panel disciplinario a lo que anotó el árbitro en los informes y lo que se vio sobre el terreno de juego.

En España, el patrón fue casi el contrario. Cuando Diakhaby detuvo un Cádiz - Valencia al denunciar un "insulto racista gravísimo" de Juan Cala, la reacción institucional fue inmediata: informes de Integridad, denuncia del Valencia, apertura de un expediente extraordinario en el Comité de Competición y mensajes contundentes tanto de LaLiga como de la RFEF contra el racismo.