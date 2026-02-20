Keylor Navas alquila su casa de Madrid a Antonio Rüdiger: una mansión de 3 plantas y 1.000 metros cuadrados

Antonio Rüdiger no solo se ha ganado un lugar de privilegio en la defensa del Real Madrid, también se ha instalado a lo grande en una de las zonas más exclusivas de la capital.

El central alemán vive de alquiler en un chalet de lujo propiedad de Keylor Navas, una mansión ubicada en La Finca que resume a la perfección el nivel de vida y la discreción que buscan las estrellas blancas.

Llegó en 2022 al Real Madrid a coste cero y ahora, si las lesiones se lo permiten, se ha convertido en un auténtico líder de la defensa del conjunto blanco. Un referente en el que jóvenes como Huijsen o Asencio pueden fijarse para seguir mejorando y aprendiendo.

Nada más aterrizar en Madrid, Rüdiger tuvo claro que quería combinar comodidad, seguridad y cercanía al día a día del club. La solución llegó con acento costarricense: se instaló en la casa que Keylor Navas compró cuando defendía la portería del Real Madrid.

El acuerdo entre ambos cristalizó en un alquiler que convirtió al alemán en inquilino de lujo de uno de los porteros más queridos por la afición blanca, una anécdota que incluso dio la vuelta al mundo cuando se enfrentaron en el Mundial de Qatar como "central contra su casero".

La vivienda se encuentra en la urbanización Los Lagos II, dentro de La Finca, un complejo residencial de máximo nivel en Pozuelo de Alarcón, conocido por su privacidad y por ser refugio habitual de futbolistas y empresarios. Calles tranquilas, seguridad 24 horas y accesos controlados convierten la zona en uno de los puntos más exclusivos y caros del entorno de Madrid.

El alquiler a Keylor Navas

El chalet de Rüdiger se sitúa en una parcela de más de 1.000 metros cuadrados en La Finca, probablemente uno de los enclaves más cotizados de la capital. Esta ubicación le permite estar relativamente cerca de Valdebebas y del estadio, pero sobre todo le garantiza intimidad para su vida familiar y una sensación de comunidad entre vecinos que comparten perfil y estilo de vida.

El propietario de la casa es Keylor Navas, que decidió conservar la mansión como inversión inmobiliaria tras marcharse al PSG.

Rüdiger le paga alrededor de 11.000 euros al mes por el alquiler, una cifra elevada para el común de los mortales, pero considerada casi "ganga" dentro del mercado de lujo de La Finca dada la superficie, los servicios y el nivel de la vivienda.

La relación entre ambos se ha convertido en un pequeño clásico de las curiosidades madridistas: el portero costarricense como casero y el defensor alemán como inquilino estrella.

Una vasta parcela

La casa en la que vive Rüdiger responde al prototipo de mansión diseñada para deportistas de élite: espacio, luz y todas las comodidades imaginables. La parcela supera los 1.000 metros cuadrados, con un gran jardín como protagonista y una amplia zona exterior en la que destacan la piscina privada y las áreas de descanso al aire libre.

El chalet se distribuye en tres plantas, conectadas por ascensor, y cuenta con dos garajes cerrados que permiten resguardar la colección de coches del futbolista. En el interior, la vivienda ofrece salón y comedor independientes, un despacho pensado para gestiones personales y patrocinios, y una cocina moderna de grandes dimensiones.

La parte noble de la casa la forman un mínimo de cinco habitaciones, con un dormitorio principal acompañado de un vestidor muy amplio, y seis baños repartidos por toda la vivienda. A ello se suman sótano, trastero, terraza y diferentes estancias destinadas al ocio y la vida familiar, completando un auténtico refugio de lujo.

Un presente asentado en el Real Madrid

Mientras disfruta de esta casa de ensueño, Rüdiger se ha consolidado como uno de los hombres fuertes del vestuario del Real Madrid.

Tras sus primeras temporadas, el alemán se ha convertido en líder de la defensa blanca, multiplicando su peso en el campo y en el vestuario gracias a su fiabilidad en los grandes partidos y a una personalidad que encaja con la exigencia del club.

Con varios años por delante en el Santiago Bernabéu y un hogar hecho a su medida en La Finca, todo apunta a que Rüdiger seguirá siendo uno de los pilares de la zaga madridista en el medio plazo, tanto dentro como fuera del césped.