Fede Valverde (27), futbolista, sobre su primer sueldo en el Real Madrid: "Compré pasajes para mi familia y un coche"

Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid y figura clave de la selección uruguaya, recordó sus primeros pasos en el fútbol profesional durante una entrevista concedida al canal La Cocina de Kesman.

El futbolista evocó con naturalidad el momento en que comenzó a recibir su primer salario como jugador y la responsabilidad que asumió desde entonces, en una etapa todavía distante de la consolidación que hoy lo convierte en una pieza fundamental del conjunto blanco.

Valverde explicó que su primer sueldo tuvo un destino claro y emotivo: "Se lo di a mis padres y también me compré una cadenita. Veía a muchos jugadores con cadenitas y con cosas raras y quise darme el lujo de tener uno".

El uruguayo reconoció que, aunque se permitió un pequeño capricho influido por el entorno, su prioridad fue agradecer el esfuerzo familiar. Un gesto simbólico que evidencia el peso que su entorno más cercano ha tenido en su crecimiento personal y deportivo.

Ya en su etapa en el Real Madrid, el internacional gestionó sus ingresos con una visión más planificada. "Me gasté dinero para pasajes de familiares, un coche para moverme y ahorrar", señaló.

Fede Valverde, calentando con el Real Madrid AFP7 / Europa Press

Sus decisiones apuntaron entonces a facilitar la cercanía con los suyos, mejorar su logística diaria y comenzar a construir estabilidad económica, reflejando una madurez creciente en la administración de sus recursos.

En la actualidad, Valverde ejerce como segundo capitán del Real Madrid, un reconocimiento a la jerarquía que ha ganado en el vestuario y a la confianza del cuerpo técnico.

El papel de capitán

Bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, el mediocampista no solo aporta despliegue e intensidad en el campo, sino también equilibrio y cohesión en el grupo, consolidándose como una voz respetada puertas adentro.

Sobre el significado de portar el brazalete, fue claro: "Creo que el capitán tiene que asumir el liderazgo del grupo. Hay que ser como un referente, pero hay diferentes formas: puedes gritar mucho o hablar poco, pero la vez que hablas que se escuche. Lo importante es ser querido".

La entrevista también mostró su faceta más distendida. El uruguayo confesó que, de no haber sido futbolista, le habría gustado dedicarse a la música como DJ, aunque bromeó con que su pareja, Mina Bonino, no estaría demasiado de acuerdo con esa vida nocturna. Aclaró, entre risas, que se trata solo de una ocurrencia y que en casa no ejerce como tal.

En el plano doméstico, admitió que la cocina no es su fuerte. Reconoció que no sabe preparar platos elaborados y que su única "especialidad" es pulsar el botón de la cafetera por las mañanas. "Solo me basta con apretar el botón y ya tengo el café puesto", ironizó.

Eso sí, cuando se trata de sabores, tiene claras sus preferencias. El asado ocupa un lugar privilegiado en su memoria gastronómica, como emblema de Uruguay, junto a los tradicionales bizcochos que acompañan desayunos y meriendas en su país. Dos referencias que, incluso en su etapa en España, siguen conectándolo con sus raíces.