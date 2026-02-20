Arbeloa, crítico tras lo ocurrido en Benfica: "No hay ningún título que me haga sentir tan orgulloso como lo que viví"

Álvaro Arbeloa volvió a mostrarse duro con la situación que tuvo que vivir su jugador Vinicius durante el partido del Benfica. El entrenador defendió a los suyos y puso en valor la respuesta de sus jugadores frente a los actos racistas que se vivieron.

El entrenador del Real Madrid comenzó la rueda de prensa hablando del próximo partido que jugará el conjunto blanco frente al Osasuna en El Sadar.

Campo que está siendo un fortín para el equipo rojillo, que lleva dos meses sin perder ahí y que el propio Arbeloa reconoce lo difícil que es siempre jugar en ese estadio: "Somos conscientes de la dura batalla que tenemos mañana por delante".

Sin embargo, tras esta respuesta, el tema principal salió a la luz. Los sucesos que ocurrieron el martes volvieron a salir con Vinicius como protagonista: "Ha estado muy triste e indignado, es un acto racista que no queremos que pase nunca más y no tiene cabida en nuestra sociedad".

El salmantino quiso ser muy claro con todo lo que ocurrió en esos minutos de parón, en concreto en la decisión de seguir en el campo jugando o retirarse: "Si Vinicius hubiese dicho que no seguía jugando, nos hubiéramos ido uno detrás del otro".

Además, remarcó la actitud de sus jugadores tras estos actos tanto dentro del campo como fuera: "No hay ningún título que me haga sentir tan orgulloso como lo que viví".

El estado del equipo

Arbeloa quiso dejar claro que la rodilla de su máximo goleador, Mbappé, está en buenas condiciones y así disipar las dudas que pueda generar su estado físico: "Es algo que no ha desaparecido del todo pero cada día tenemos mejores sensaciones".

Además, el míster quiso poner en valor a toda su plantilla, no solo a los que salen en la alineación al principio: "Están respondiendo todos muy bien, no va de 11 jugadores, sino de 25".

Otro jugador clave que ha recuperado es Arnold, el lateral derecho que había encadenado varias lesiones pero que está rindiendo en los últimos partidos a un gran nivel: "Está haciéndolo muy bien y no es fácil volver a este nivel".

También remarcó la importancia del equipo tras superar todos los partidos sin una figura clave como lo es Bellingham: "Me da felicidad cómo está compitiendo el equipo sin un jugador como él, habla muy bien de la plantilla".

La defensa del Real Madrid ha sido un verdadero problema por culpa de las lesiones pero actualmente el entrenador cuenta con todos disponibles menos uno y tienen que competir por el puesto para poder jugar: "Tenemos a cinco grandes centrales, ojalá vuelva pronto Militao. Estoy muy contento con todos ellos, a ver cómo entrenan hoy y decidiremos".