El Real Madrid envía a UEFA las pruebas recabadas tras "los inaceptables episodios racistas" contra Vinicius en Lisboa

El Real Madrid emitió un comunicado oficial este jueves en el que confirma haber entregado a la UEFA todas las evidencias recopiladas sobre los incidentes de carácter racista ocurridos durante el encuentro de ida de los playoffs de la Champions League frente al Benfica, disputado el pasado martes en el estadio Da Luz.

El club blanco se posiciona así de manera firme junto a Vinicius Jr. y colabora activamente con la investigación abierta por el máximo organismo del fútbol europeo.

El comunicado íntegro

"El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica.

Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido.

El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial.

El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad".

Qué sucedió en Da Luz

El origen del escándalo se sitúa en el minuto 50 del encuentro, justo después de que Vinicius anotara el único gol del partido. El brasileño celebró el tanto bailando junto al banderín de córner y señalándose el nombre en la camiseta, lo que provocó la reacción airada de la grada y de varios jugadores del Benfica.

En ese contexto, el argentino Gianluca Prestianni se dirigió a Vinicius tapándose la boca con la camiseta y, según la denuncia del propio delantero madridista, le llamó "mono" en repetidas ocasiones.

Kylian Mbappé respaldó la versión de su compañero y aseguró en zona mixta haber escuchado el insulto hasta en cinco ocasiones, llegando a pedir que Prestianni no volviese a disputar la Champions League.

El árbitro François Letexier activó el protocolo antirracismo de la UEFA y el partido permaneció detenido alrededor de ocho minutos mientras la tensión se disparaba entre ambos conjuntos.

Gestos racistas desde la grada

Más allá del enfrentamiento en el césped, las cámaras captaron a varios aficionados del Benfica realizando gestos simulando un mono desde las gradas del fondo del estadio, conductas en las que participaron incluso menores de edad.

El Real Madrid, en coordinación con la UEFA, ha estado recabando imágenes de esos comportamientos para incorporarlas al expediente disciplinario.

Vinicius abandona el terreno de juego tras denunciar racismo durante el Benfica - Real Madrid EFE

La UEFA designó un inspector de Ética y Disciplina para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el encuentro. El código disciplinario del organismo europeo contempla una suspensión mínima de diez partidos para quien atente contra la dignidad de una persona por motivos de raza u origen.

Por su parte, Prestianni negó haber proferido insultos racistas y aseguró que Vinicius había malinterpretado sus palabras, mientras que el Benfica cerró filas en torno a su jugador y denunció una supuesta campaña de difamación.

El club luso publicó imágenes desde el campo argumentando que la distancia impedía que los jugadores del Real Madrid escucharan lo sucedido.

Con la entrega de pruebas confirmada por el Real Madrid, la pelota queda ahora en el tejado de la UEFA, cuya resolución marcará un precedente en la lucha contra el racismo dentro del fútbol europeo.