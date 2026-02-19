Lamine Yamal, futbolista: "Me levanto a las 4 de la mañana en Ramadán y tomo una pastilla que evita la sed por el día"

Lamine Yamal afronta su segundo Ramadán consecutivo como futbolista profesional. El mes sagrado para los musulmanes arrancó ayer, 18 de febrero, y se prolongará hasta el próximo 19 de marzo.

El extremo del FC Barcelona, que el pasado curso ya cumplió con el ayuno diurno entre partidos de La Liga y Champions, publicó en Instagram una imagen junto a su amigo Souhaib, ambos ataviados con vestimenta tradicional, como señal de que ha iniciado la observancia religiosa desde el primer día.

El canterano azulgrana, de origen marroquí por parte paterna y criado en el barrio de Rocafonda (Mataró), detalló su rutina durante el ayuno en una entrevista concedida al diario AS en marzo de 2025, cuando afrontaba su primer Ramadán como profesional estando concentrado con la selección española para los cuartos de final de la Nations League ante Países Bajos.

"Me levanto a las cuatro de la mañana, como un desayuno y comida he hecho, luego me he despertado, bajo al entreno y no hago nada más. Me hidrato con electrolitos que es una pastilla que tomo porque evita la sed que tienes durante el día", explicó el jugador.

En aquella misma concentración con España, Yamal amplió los detalles de su día a día ante las cámaras de DAZN: "Hambre no se tiene. Lo importante es hidratarse, y eso es algo que llevo muy controlado con el club".

Lamine Yamal, junto a su amigo Souhaib, en el inicio del Ramadán Redes sociales

El futbolista reconoció que, tras el entrenamiento, regresa a la habitación, reza, consulta el móvil y apenas hace nada más hasta que llega la hora de romper el ayuno al caer el sol.

No es la primera vez que el cuerpo técnico del Barcelona diseña un protocolo específico para un jugador musulmán en plena competición. Antes de Lamine, el club ya elaboró planes nutricionales adaptados para Ousmane Dembélé, Franck Kessié y Ansu Fati.

Este año, el staff médico de Hansi Flick ha vuelto a preparar un programa centrado en la hidratación con electrolitos de madrugada y una carga de carbohidratos complejos durante las horas nocturnas, con el objetivo de que el extremo mantenga su explosividad habitual.

El desafío no es menor. El calendario del Barcelona durante las semanas de ayuno incluye compromisos exigentes como los duelos ante Levante, Villarreal, Atlético de Madrid en semifinales de Copa del Rey, Athletic y Sevilla.

En varios de esos encuentros, los horarios de partido impiden que Lamine Yamal rompa el ayuno antes del pitido final, ya que la puesta de sol llega después de que concluya el choque.

La preocupación se extiende más allá del club. La Finalissima 2026 entre España y Argentina está programada para el 27 de marzo en Catar, coincidiendo con el final del Ramadán, lo que obliga al jugador a reequilibrar sus niveles de glucógeno y sus ritmos biológicos en un plazo muy corto antes de medirse a la campeona de América.

Con 18 años y un rendimiento que le llevó a acumular 23 goles y 23 asistencias durante el año natural 2025, el dorsal '10' del Barcelona afronta un reto que trasciende lo deportivo y que pone de manifiesto cómo la fe y la élite futbolística conviven en la realidad del deporte moderno.