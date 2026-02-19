El lado desconocido de Sergi Roberto, 34 años: startups alimenticias y hamburguesas más allá del fútbol

Sergi Roberto, el eterno comodín del FC Barcelona durante más de una década, ha ido construyendo en silencio un perfil cada vez más claro: el de futbolista-inversor que piensa en el día después del fútbol.

Mediocampista y lateral formado en La Masia e internacional con España, el catalán combina desde hace años su carrera sobre el césped con un creciente interés por los negocios, especialmente en el sector de la alimentación y la restauración.

Sergi Roberto se ha sumado a la corriente de jugadores que buscan diversificar su dinero en proyectos con potencial de crecimiento y fuerte componente de marca. Lejos de limitarse a la clásica inversión inmobiliaria, ha apostado por startups de foodtech y cadenas de restauración que conectan con tendencias de consumo muy claras entre el público joven.

Siempre la comida

El primer gran salto de Sergi Roberto al mundo de las startups llegó con Heura Foods, la empresa barcelonesa de carne 100% vegetal fundada por Marc Coloma y Bernat Añaños.

La compañía, convertida en uno de los referentes europeos del sector plant-based, ha protagonizado varias rondas de financiación para impulsar su expansión internacional, y en una de ellas entró un grupo de futbolistas entre los que se encontraba el canterano azulgrana.

Junto a él figuran nombres como Cesc Fàbregas, Saúl Ñíguez o Borja Iglesias, que se han sumado al proyecto a través de fórmulas de equity crowdfunding y posteriores ampliaciones de capital con el objetivo de acompañar la internacionalización de la marca, presente ya en decenas de países.

La apuesta por Heura encaja con una tendencia cada vez más extendida en el fútbol de élite: utilizar la visibilidad y la capacidad de generar relato de los jugadores para respaldar compañías con discurso sostenible, saludable y moderno.

En el caso de Sergi Roberto, además, el vínculo se refuerza por la relación de la marca con el FC Barcelona, ya que Heura se ha asociado con el Barça Femenino.

Las hamburguesas

El otro gran frente inversor de Sergi Roberto se encuentra en Vicio, la cadena catalana de hamburgueserías fundada por Aleix Puig y Oriol de Pablo.

Nacida como un proyecto centrado en el delivery de hamburguesas "gourmet" durante la pandemia, la marca ha vivido un crecimiento explosivo y ha ido incorporando a su capital a algunos de los futbolistas más mediáticos del panorama reciente.

En una de sus rondas de financiación, Vicio cerró una operación de 17 millones de euros liderada por Iris Ventures, e incorporó como accionistas a Leo Messi, Sergio Busquets, Antoine Griezmann, Andrés Iniesta, Sergi Roberto y el empresario Dídac Lee, entre otros.

En este contexto, Sergi Roberto aparece de nuevo como parte de un club muy selecto de deportistas que convierten su fama en palanca para impulsar negocios de alimentación con una fuerte identidad de marca.

Siempre con socios

El denominador común de sus inversiones es la compañía: Sergi Roberto no entra solo. Lo hace rodeado de futbolistas con los que comparte generación, vestuarios y, sobre todo, una misma preocupación por blindar el futuro económico cuando se apaguen los focos del estadio.

En Heura comparte accionariado con Cesc Fàbregas, Saúl Ñíguez y Borja Iglesias, mientras que en Vicio se sienta en la misma mesa que Messi, Busquets, Griezmann o Iniesta. Es la imagen de una nueva hornada de jugadores que ya no se conforma con ser imagen de una marca, sino que quiere formar parte de su cap table.

Mientras consolida ese perfil de inversor silencioso, Sergi Roberto sigue siendo, ante todo, futbolista. Tras cerrar su etapa en el FC Barcelona, el catalán continúa su carrera en el Como, en la Serie A italiana, donde juega a las órdenes de un viejo conocido, Cesc Fàbregas.

Futuro y presente se dan la mano: el técnico con el que comparte vestuario de lunes a domingo es el mismo socio con el que comparte, desde hace tiempo, proyectos empresariales más allá del fútbol.