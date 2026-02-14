El dardo antimadridista de Jordi Évole (51) por Negreira: "Es una bola muy gorda para cambiar el relato de las ayudas arbitrales"

Jordi Évole ha reavivado el incendio del caso Negreira desde un ángulo que apunta directamente al madridismo. El periodista catalán, culé confeso, aprovechó su paso por el podcast de José Ramón de la Morena para cuestionar cómo se está relatando el escándalo y quién se beneficia de ese marco.

En su opinión, el foco puesto sobre el FC Barcelona no se entiende solo por la dimensión judicial del asunto, sino también por la oportunidad que ofrece para modificar décadas de debate sobre las ayudas arbitrales en el fútbol español. Y ahí sitúa, sin rodeos, al entorno blanco.

"Del caso Negreira opino que se está haciendo una bola muy gorda de algo que al madridismo, particularmente, le interesa para cambiar el relato de lo que han sido las ayudas del arbitraje al fútbol español", afirmó Évole en la conversación con De la Morena.

Con esa frase, el periodista desplaza el centro de gravedad: el problema ya no es únicamente qué hizo el Barça con Enríquez Negreira, sino cómo el Real Madrid y su entorno mediático estarían utilizando el caso para invertir el relato histórico sobre quién habría sido el gran beneficiado por los colegiados.

Lejos de minimizar la gravedad económica y ética del caso, Évole lo define como un montaje interno vinculado al club azulgrana. "El caso Negreira para mí es un escándalo de una gente que se montó un chiringuito con el Barcelona, pero no para influir en los arbitrajes", sostiene en el podcast.

Jordi Évole, en una entrevista reciente Atresmedia Televisión

Su tesis es que las facturas a las empresas de Negreira sirvieron para alimentar una red de comisiones y sobresueldos, pero no para comprar decisiones arbitrales concretas. "Osea, ahí se 'sucó', ahí había unas facturas que se pagaban a Negreira, pero que de ahí 'sucaban' varios directivos", resume.

Évole también resta importancia al peso orgánico de Negreira dentro del estamento arbitral, al subrayar que "no era el tío más importante del colegio de árbitros".

Con esa idea intenta desactivar el salto automático entre la existencia de pagos y la conclusión de que esos desembolsos se tradujeran en un control efectivo de los partidos. Para él, el caso describe más bien una forma de clientelismo y mala praxis en la gestión del Barça que un sistema sofisticado de compra de arbitrajes.

Donde el comunicador se muestra más vehemente es al evaluar el impacto del caso sobre la memoria de la etapa más gloriosa del barcelonismo.

"Yo creo que aquí hay muchos intereses en que ese caso, además, enturbie una época. Que me digan a mí que los títulos del Barça de Guardiola, en la época de Messi, Iniesta, Xavi, Puyol o Víctor Valdés, se han ganado de forma irregular... ¡Venga, hombre!", lanza.

Para Évole, vincular aquella hegemonía futbolística a una supuesta trama arbitral es una falta de respeto deportiva y una operación de erosión del legado de ese equipo.

Su defensa de aquel Barça se cierra con una frase que interpela directamente al madridismo: "Ya te hubiese gustado tener a ti ese equipo, y no lo vas a tener. Eso no lo vamos a volver a ver".

Con ese remate, Évole transforma su análisis en un auténtico dardo antimadridista: acusa a su gran rival de intentar manchar una era irrepetible recurriendo al caso Negreira como herramienta para reescribir el relato de las ayudas arbitrales y el reparto de poder en el fútbol español.