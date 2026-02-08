La casa de Cristiano Ronaldo (41), futbolista, de 12 millones en Arabia: piscina olímpica, sala de cine y 8 habitaciones de lujo

Cristiano Ronaldo no se conformó con ser la gran estrella del fútbol saudí. Desde su llegada al Al Nassr a principios de 2023, el portugués buscó una residencia a la altura de su estatus y la encontró en el exclusivo barrio de Al Muhammadiyah, en pleno corazón de Riad, donde se instaló en una espectacular mansión valorada en 12 millones de euros.

Antes de dar con su hogar definitivo, Cristiano y su familia vivieron durante semanas en el hotel Four Seasons, situado en la icónica Kingdom Tower, uno de los rascacielos más altos de Arabia Saudí.

Allí ocuparon 17 habitaciones de lujo repartidas entre las plantas 48 y 50, con un coste estimado de 285.000 euros al mes, una residencia temporal que incluyó suite presidencial con oficina privada, comedor, sala multimedia y vistas panorámicas a toda la capital saudí. Sin embargo, aquello era solo un paso intermedio hasta encontrar la mansión que se convertiría en su verdadero hogar.

La vivienda definitiva está ubicada en una de las zonas más seguras y prestigiosas de Riad, rodeada de restaurantes de alta gama, centros comerciales de lujo y con acceso a las mejores escuelas internacionales de la ciudad, un factor clave para una familia con cinco hijos.

La propiedad se asienta en una amplia parcela ajardinada con palmeras y zonas chill out, protegida por estrictas medidas de seguridad que garantizan la privacidad total de la familia.

En el interior, la mansión cuenta con ocho dormitorios, todos ellos con baño privado y vestidor diseñado a medida, con luz natural y mobiliario exclusivo.

La decoración apuesta por un estilo luminoso y contemporáneo, con predominio del blanco, techos altos, grandes cristaleras y suelos pulidos que refuerzan la sensación de amplitud y sofisticación en cada estancia. Los muebles de diseño y la cuidada iluminación completan un ambiente de lujo discreto pero inequívoco.

La zona de ocio y bienestar es uno de los grandes atractivos de la propiedad. La mansión incluye una sala de cine privada, un espacio oscuro y acogedor decorado con plantas y sofás, perfecto para que el portugués vea partidos, repase jugadas o disfrute de una película en familia. Junto al cine, un gimnasio de última generación ocupa la planta alta de la vivienda, con vistas al exterior y equipamiento completo.

La casa dispone también de sala de masajes y zonas de recuperación, pensadas para complementar el trabajo que realiza a diario en las instalaciones del Al Nassr.

En el exterior, la piscina de dimensiones casi olímpicas domina el jardín, flanqueada por tumbonas, áreas de descanso y vegetación tropical. Un elemento imprescindible teniendo en cuenta que las temperaturas en Riad pueden superar los 50 grados en verano, lo que convierte esta zona en el epicentro de la vida familiar durante buena parte del año.

La propiedad también cuenta con zonas de juegos infantiles equipadas con toboganes y áreas recreativas para los cinco hijos de Cristiano y Georgina Rodríguez.

La influencer y modelo ha sido, precisamente, la ventana a través de la cual se han conocido muchos de los rincones de la casa, ya que comparte con frecuencia imágenes del interior en sus redes sociales.

Gracias a sus publicaciones se han podido ver detalles como las terrazas, los vestidores, la cocina y las zonas comunes, confirmando que la mansión está pensada para ofrecer una vida completamente autosuficiente sin necesidad de salir del recinto.

Con 12 millones de euros, ocho suites, piscina olímpica, sala de cine y gimnasio privado, la mansión de Cristiano Ronaldo en Riad es el reflejo perfecto del nivel de vida del futbolista mejor pagado del planeta, una residencia diseñada para que ni el calor extremo del desierto ni la presión mediática puedan alterar la tranquilidad de la familia más famosa del fútbol mundial.